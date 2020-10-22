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MotoGP / Son dakika

Nakagami, LCR Honda ile çok yıllık yeni bir anlaşma yaptı

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Nakagami, LCR Honda ile çok yıllık yeni bir anlaşma yaptı
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Takaaki Nakagami, Honda ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2021’de LCR’da yarışmaya devam edecek.

Nakagami, 2018’de Moto2’den MotoGP’ye geçiş yapmış ve LCR Honda ile yarışmaya başlamıştı ancak sözleşmesi direkt olarak HRC ile yapıldı.

Bu sene 2019 versiyon RC213V motosikletini kullanan Nakagami, şampiyona lideri Joan Mir’in sadece 29 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor ve en iyi sonucu, Endülüs Grand Prix’sindeki dördüncülüğüydü.

Nakagami ve LCR, 2020 versiyon motosikletle yarışmaya isteklilerdi. Ancak Honda’nın açıklamasında, Japon sürücünün 2021’de son versiyon motosiklete sahip olup olmayacağı veya kontratının süresi konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Nakagami’nin gelecek seneki takım arkadaşı, bu sezon fabrika Honda’da yarışan Alex Marquez olacak.

2019 Moto2 şampiyonu Marquez biri yağmurlu Fransa GP, diğeri kuru zeminli Aragon GP’de olmak üzere iki podyum elde etmeyi başardı.

Şu anki LCR sürücüsü Cal Crutchlow’un geleceği ise belirsizliğini koruyor, ancak Aprilia ile bir ön anlaşma yaptığı da biliniyor.

Ancak Aprilia’nın, doping davası devam eden Andrea Iannone’nin cezası kaldırılırsa İtalyan sürücüyle devam etmesi bekleniyor.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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