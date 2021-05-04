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MotoGP / İspanya GP Haberler

Nakagami, Jerez'de ilk MotoGP podyumu şansını kaçırınca ağlamış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Takaaki Nakagami, İspanya Grand Prix'sindeki podyum şansını 0.7 saniyeyle kaçırmasının ardından LCR garajına ağlayarak döndüğünü itiraf etti.

Nakagami, Jerez'de ilk MotoGP podyumu şansını kaçırınca ağlamış

Nakagami, Jerez'deki hafta sonunda açık ara en iyi Honda sürücüsüydü ve daha fazla yol tutuşuna sahip olan eski şasisine dönmesiyle, performansı çok arttı.

Japon sürücü sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı ve Jerez yarışının ilerleyen aşamalarında dördüncülüğü eline aldı. Üçüncü sıradaki Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin üzerinde büyük bir baskı yaratsa da, Nakagami yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Nakagami üçüncülüğü alamasa da, sonucundan ''gurur duyduğunu'' söyledi.

''Kendimden mutluyum, yarış çok zordu ve 25 tur da çok zorlayıcıydı.''

''Ancak diğer taraftan da, çıkardığım performanstan gurur duyuyorum ve mutluyum.''

''Yarış gerçekten hızlıydı ancak tempoyu tutturabildik. Yarışın başından sonuna kadar motosikletteki hissiyatım çok iyiydi.''

''Üçüncü sıraya gerçekten çok yakındım. Yarıştan sonra karışık duygular içerisindeydim.''

''Yarıştan sonra çığlık atıyordum. %50'si gururdan kaynaklıydı, çok mutluydum ancak %50'si de açıklayamacağım bir histi, hayal kırıklığı değildi ancak nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum.''

''Pite girdiğimde ağlıyordum çünkü ilk podyumumu kaçırdığımı fark etmiştim. Biraz hayal kırıklığına uğradım ancak yarışmak böyle bir şey.''

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Ancak mutluyum, pozisyonumuza geri döndük ve dördüncülük bizim için iyi bir sonuç.''

''İyi bir hıza sahip olduğumuzu öğrenmiş olduk. Bu yüzden Le Mans'ı sabırsızlıkla bekliyorum.''

Nakagami, dördüncülüğü almak için Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'yu Sito Pons'da dışarıdan muhteşem şekilde geçti ve ikili küçük bir temas yaşadı.

Yaptığı geçişi açıklayan Nakagami, ''Çok tur boyunca Aleix'in arkasındaydım ve onu nerede geçebileğimi düşünüyordum.''

''Her tur, son virajda içeriden girmeyi düşünüyordum ancak 12. virajdan sonra aramızda hep bir mesafe açılıyordu.''

''Sonrasında Fabio Quartararo'nun tur zamanlarının düştüğünü gördüm, ardından Aleix de yavaşlamaya başlamıştı.''

''Sonra, bunu yapmam gerektiğini ve eğer yapmazsam, Mir'in geleceğini ve büyük bir mücadeleye gireceğimizi fark ettim.''

''Gözlerimi kapadım, 4. virajda içeriden geçmeyi ve 5. virajda farkı kapatmayı denedim. O da içeride kalmaya çalıştı ve temas yaşadık.''

''Deri tulumumun sağ omuzunda büyük siyah bir leke var çünkü onun ön lastiği omzuma dokundu. Ancak bu iyi bir hamleydi.''

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MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı

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MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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