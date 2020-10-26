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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"

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Nakagami: "İnanılmaz baskıyı kaldıramadım"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Takaaki Nakagami, Teruel GP'ye pole pozisyonundan başlamasının ardından hissettiği inanılmaz baskıyı kaldıramadığını ve ilk turda aptalca bir hata yaptığını söyledi.

LCR Honda ile kariyerindeki ilk pole pozisyonunu kazanan ve 16 yıl sonra bunu başaran ilk Japon olan Nakagami, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansın ardından galibiyetin favorilerinden birisiydi.

İlk virajda liderliğini koruyan Nakagami, 5. viraja gelirken frenlemede düşerek yarışa erken veda etmiş oldu.

Nakagami, "Gerçekten utanç vericiydi. Tek bir hata yaptım ve bu bana pahalıya mal oldu. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Startın ardından maksimum performans göstermek istedim ve aşırı hızlıydım. Hepsi bu."

"Şu anda hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden kendim hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak neyse ki iyi durumdayım, yaralanmadım."

"Yarıştan önce ilk defa dışarıdan inanılmaz bir baskı hissettim ve bunu idare edemedim."

"Bu yüzden bu aptalca hatayı yaptım. Hepsi bu. Gelecekte bu hatamdan ders çıkarmalıyım."

"Franco'nun arkamda olduğunu biliyordum. Bu yüzden 1. viraja ve tüm virajlara gelirken kapıyı kapatmam gerekiyordu. Pozisyonumu korumam lazımdı."

"Ardından çizgimi kaybettim. Basit bir hataydı. Ardından durumu iyi idare edemedim. O virajda kaza yapmam benim için bile sürpriz oldu çünkü tüm antrenmanlar boyunca böyle bir şey hissetmemiştim."

"Yarışta biraz fazla gergin olmuş ya da duygularımı kontrol edememiş olabilirim. Frenlemenin ilk aşamasında aşırı keskindim." 

"Bu deneyim bana çok yardımcı olacak. Bu deneyimi yaşayarak hissetmemiz lazımdı. En önemlisi, gelecekte bu baskıyı idare etmeyi öğrenmek olacak."

"Bugün ne yazık ki kontrol edemedim ancak gelecekte kontrol edebilirsem, birçok yarış kazanabiliriz."

"Bugün bir hata yaptım ve hayal kırıklığı yaşıyorum ancak gelecek için sabırsızlanıyorum. Geride 3 yarış daha var ancak ben şampiyonluğu umursamıyorum."

"Ben yarış kazanabilirsem, kimin şampiyon olduğunun bir önemi yok. Ben sadece keyif almak istiyorum." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Editör Lewis Duncan

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