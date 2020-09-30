Nakagami: "Galibiyet yolunda büyük bir fırsatı kaçırdım"

Japon sürücünün 4. antrenman seansındaki yarış simülasyonu, ön bölümde yer alan sürücülerle mücadele edebileceği şekildeydi ancak geri kalan bölüm pek istediği gibi geçmedi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Nakagami, ilk iki turda pozisyon kazanamadı ve 3. turda KTM'den Miguel Oliveira ve Brad Binder'ın gerisinde 12. sıraya geriledi. 15. turda onları geçen Nakagami, Ducati'den Danilo Petrucci'yi geçmekte zorlandı.

Yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun 3.6 sn arkasında 7. olan Nakagami, yarışın başında lastiklerine çok hassas yaklaştığını, bu yüzden gerileyerek aşırı zaman kaybettiğini söyledi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Nakagami, "Yarışın sonunda en hızlı sürücü olduğumu hissettim çünkü arka tarafta daha çok yere basma gücü vardı. Yarışın başında lastiklere iyi davrandım. Ancak yine Ducati'lerin arkasına düştüm ve viraj ortasında hızlı olup onların yavaş olmasına rağmen onları geçemedim. Viraj ortasında yavaşlamak zorunda kalınca, hızlanma gücünü de kaybediyorsunuz."

"Onları geçemedim. Sonunda 7. olduğum için çok büyük hayal kırıklığı yaşadım çünkü zirvenin 3 sn gerisindeydim. Bu açıdan bu yarışı kazanmak için büyük bir fırsata sahiptim. Ancak sonunda 7. oldum ve bu hiçbir şey." dedi.

Yarışın başını değerlendiren Nakagami, frenlemede sorun yaşadığını söyledi.

Nakagami, "Yarışın başında, ilk 3 tur boyunca frenlerde güçlü değildim. Belki lastikleri aşırı korumuş olabilirim. Yarış başlarında iyileşmem lazım çünkü çok fazla zaman kaybediyorum. Yarışın ikinci yarısında ise her zaman güçlü oluyorum. Lastiklerim çok fazla performans kaybetmiyor."

"Yarış başında lastiklere aşırı nazik davrandım. Bu da pahalıya mal oldu." dedi.