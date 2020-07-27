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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Nakagami, en iyi sonucundan sonra Honda’nın artan desteğini hissediyor

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Nakagami, en iyi sonucundan sonra Honda’nın artan desteğini hissediyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Tem 2020 14:55

Takaaki Nakagami, Endülüs Grand Prix’sinde MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu aldıktan sonra, Honda’nın kendisine karşı artan desteğini hissettiğini söyledi.

Nakagami, Jerez’deki iki yarışta da en iyi Honda sürücüsü olmayı başardı. İlk yarışta 10. olan Japon sürücü, ikinci yarışta 4. olmayı başardı.

Önceki en iyi sonucu beşincilik olan LCR Honda sürücüsü, podyumun sadece 0.6 saniye gerisinde kaldı. MotoGP’de podyuma çıkan son Japon sürücü, 2012’de Katsuyuki Nakasuga’ydı.

Antrenmanlar ve sıralama turlarında güçlü bir performans gösteren Nakagami, 2019 versiyon Honda’da Marc Marquez’in ayarlarını ve sürüş tarzını kopyalamanın kendisine yardımcı olduğunu söylemişti.

Yarıştan sonra konuşan Nakagami, Marquez’in sakatlığıyla beraber Honda’nın kendisine olan ilgisinin artmasından destek aldığını söyledi.

Nakagami, “Bu hafta sonu Marc yarışamadı ve Takeo Yokoyama (HRC teknik patronu) bizim garajımızda uzun zaman geçirdi.”

“Verileri kontrol ederek benim sürüşümü Marc ile karşılaştırdı ve motosikleti nasıl durduracağıma dair bazı tavsiyeler verdi. Ayrıca Alberto Puig (Repsol Honda takım patronu) birçok kez garaja gelip selam verdi ve yarış için bazı tavsiyeler verdi.”

“HRC’nin bu desteği çok iyiydi ve gelecek için de iyi. Sanırım artık podyuma yakın bitirmemin ne kadar önemli olduğunu anladılar.”

“Gururluyum ancak ayrıca üzgünüm. Çünkü Yamaha’lar podyumu kapattı ve podyuma çıkabilseydim belki de başka bir hikaye olacaktı. Ancak yine de elimden gelenin en iyisini yaptım.” dedi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nakagami, Endülüs GP’nin büyük bölümünü altıncı sırada götürdü ancak Francesco Bagnaia ve Franco Morbidelli’nin teknik sorunlar yaşamasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Bu sonuçla 19 puana yükselen Nakagami, sürücüler şampiyonasında dördüncü sıraya yükseldi. Üreticiler şampiyonasında ise Honda, üçüncülüğü KTM ile paylaşıyor.

Nakagami, “Yarışın çoğunda Maverick Vinales’i takip ettim. Ön lastikte zorlanıyor gibi görünüyordu, ancak 15-16 turun sonunda tur zamanlarını iyileştirmeye başladı ve benden hızlıydı.”

“Onları takip ediyordum ve Honda’ya göre Yamaha, oldukça farklı. Bence bunu anlamak ve her yarış podyum için savaşmak, gelecek için gerçekten iyi.”

“Artık bu 2019 motosikletini anlamaya başlıyorum. Zor bir motosiklet ancak büyük bir potansiyeli var. Öğrenmeye devam edebilir ve hep Marc’ın verilerine bakıp, daha iyi anlamaya çalışabiliriz.”

“Sonraki yarış (Brno), başka bir pist olacak, tamamen farklı. Ayrıca Marc da geri dönecek ve onu izleyip verilerine odaklanmak istiyorum. Ve eğer bunu iyi yönetirsem, çok yakında podyum için savaşabilirim.” dedi.

Yardımcı editör: Gerald Dirnbeck

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: MotoGP

 

Bagnaia artık "tam manasıyla" MotoGP sürücüsü gibi hissediyor

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Jamie Klein

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