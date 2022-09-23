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MotoGP / Japonya GP Haberler

Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, Cuma antrenmanları sırasında sakatlanan sağ elinin kanlar içinde kaldığını ve Pazar günü yarışıp yarışamayacağından emin olmadığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış
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Geçen haftaki Aragon GP'sinde Marc Marquez'in teması sonrası kaza yapan ve yarışa veda eden Nakagami'nin sağ yüzük ve serçe parmaklarında yırtılma meydana geldi.

Pazartesi günü tedavi gören ve kendi evindeki Japonya GP'sine sıkı şekilde hazırlanan Nakagami, ilk antrenman seansını 12. sırada tamamladı.

Yaşadığı korkunç sakatlıkları detaylandıran Japon sürücü, bir yarış mesafesini tamamlayıp tamamlayamayacağından emin olmadığını ve sıralama turlarının ardından kondisyonunun tekrar değerlendirileceğini söylüyor.

Nakagami, "Doktor sağ yüzük parmağımdaki tendonun %20'sini kaybettiğimi ve serçe parmağımdaki tendonun da %60'ından fazlasını kaybettiğimi söyledi."

"Yani en çok hasar gören beşinci parmak. İyi olan şey deri nakline ihtiyacımız olmaması."

"Evet, [yara] tamamen açık ama doktor cildimi kapatabilir. Gerçekten kötü görünüyor, hiç hoş değil."

"O bölgede sürekli kanama gerçekleşiyor, bu da gün içinde ve seanstan sonra oldukça kötü görünüyor. Dolayısıyla tekrar kontrol edilmesine ihtiyacım var." 

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Eline uygulanan tedaviler hakkında da konuşan Nakagami, "Bugün ince bir bant denedik çünkü [bandaj gibi] daha büyük sargılar olursa eldivenleri giyemiyorum."

"Bu gerçekten çok zor çünkü [ellerimi] çok fazla kullanmam gerekiyor ama korumam da gerekiyor."

"Ne yapacağıma karar vermek çok zor, bu yüzden seanstan sonra hareket etmemeye ve dinlenmeye çalışmak için ellerimi daha fazla korumam gerek."

"Eldivenler biraz daha büyük ve sert olacak şekilde değiştirildi. Oldukça iyiydi, yarın da aynı rahatlığa sahip olup olmayacağımı göreceğiz."

"Seans sırasında ve sonrasında [eldiven] kanla doluydu. Kanın dışarı sızması çok kolay. Dolayısıyla [yarış mesafesi] benim için soru işareti. Bugünkü seans 1 saat 15 dakikaydı ama oldukça kısa sürüşler gerçekleştirdik, sanırım beş tur civarı." 

"İyi olan şey gelişebilmemizdi ama asıl soru uzun sürüşler. Yarış mesafesi için şu an rahat değilim. Tutarlı ve güçlü kalıp kalamayacağım gerçekten önemli ve bu pist fiziksel olarak gerçekten zorlayıcı. Henüz bir şey söylemem zor." dedi.

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