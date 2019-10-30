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MotoGP / Son dakika

Nakagami başarılı bir omuz ameliyatı geçirdi

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Nakagami başarılı bir omuz ameliyatı geçirdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 12:43

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, salı günü sağ omzundan başarılı bir ameliyat geçirdi.

Nakagami, Avustralya, Malezya ve Valencia'daki son üç yarışa katılmamayı ve 2019 sezonunu Japonya'daki ev yarışıyla noktalamayı seçti.

O yarışta da 16. olabilen Japon sürücü, Haziran ayında Assen TT'de yaşadığı sakatlığın performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Honda'daki yerini eski KTM sürücüsü Johann Zarco'ya bırakan 27 yaşındaki Japon sürücü, salı günü Chiba'daki Funabashi Ortopedi Cerrahisi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası Dr. Hiroyuki Sugaya, "Nakagami'nin omzunda ciddi bir kıkırdak hasarı vardı ve ben de omzunu kullanabilmesi için hasarlı kıkırdak yapısını kaldırdım. Son sonuçlar iyi görünüyor. Bu yüzden gelecek MotoGP sezonu için iyileşeceğini düşünüyorum." dedi.

Nakagami ise mümkün olduğunca çabuk fizyoterapiye başlamak istediğini söyledi ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Nakagami bu yıl Mugello'da beşinci olmayı başardı. Toplamda 74 puan alan Nakagami, böylelikle geçen yıla kıyasla iki kat daha fazla puan almış oldu.

Japon sürücü gelecek yıl yine bir yıl eski Honda motosikletiyle LCR adına mücadele edecek.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Jamie Klein

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