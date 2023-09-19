Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

Nakagami, LCR ile ilk MotoGP deneyimini 2018'de yaşadı ve o zamandan beri ekipte yer alıyor.

Idemitsu tarafından desteklenen LCR garajının onun tarafındaki bölümü özellikle bir Japon sürücü için kuruldu ve bu da ona iş güvencesi sağladı.

Şu anda Honda Team Asia ile Moto2'de yarışan Japon genç pilot Ai Ogura'nın LCR'ye geçme ihtimali defalarca gündeme geldiği için son iki sezonda pozisyonu biraz daha belirsiz hale gelmişti.

Ogura, 2023 için Moto2'de kalmayı tercih etti ve Pons Racing'in griddeki yerini alarak kurulan ve Moto3'ten yükselen MT Helmets takımı adına yarışacak.

Honda'nın zayıf geçen 2023'ü boyunca Nakagami en istikrarlı sürücüsü oldu ve 35 puan topladı.

Son haftalarda Nakagami'nin Honda ve LCR ile olan geleceği daha güvenli görünüyordu ve takım Salı sabahı 2024 için birlikte devam edeceklerini açıkladı.

Takım patronu Lucio Cecchinello, "Nakagami'ye bir yıl daha güvenmekten gurur duyuyorum."

"İyi sonuçlar alabilen hızlı bir sürücü ve HRC ile birlikte, bu motosikletle en deneyimli kişilerden biri olduğu için zorlamaya devam etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz."

"Hedeflediğimiz pozisyonlar için savaşmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Takaaki Nakagami, LCR Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Nakagami, "LCR'nin ailemin bir parçası olduğunu hissediyorum ve elbette bir sezon daha onlarla birlikte olacağım için heyecanlıyım."

"Onlara ve HRC'ye bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum, çünkü iyi bir ekip olduğumuzu biliyorum. Şimdi geleceğe hazır olmak için daha da sıkı çalışma zamanı." dedi.

Nakagami, Honda ile iki yıllık fabrika sözleşmesi imzalamak için Pramac'taki Ducati ile bir yıllık uzatmayı reddeden Zarco'yla beraber olacak.

KTM'nin Pedro Acosta'ya yer bulma çabasındaki tıkanıklık, Gresini'nin ikinci koltuğu ve Marc Marquez'in Honda'daki yakın geleceğine ilişkin son kararı dışında, 2024 gridinin büyük bir kısmı şu anda kesinleşmiş durumda.