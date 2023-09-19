Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek
LCR Honda, Takaaki Nakagami'nin 2024 sezonu için takımda kalacağını ve Johann Zarco ile takım arkadaşı olacağını açıkladı.
Nakagami, LCR ile ilk MotoGP deneyimini 2018'de yaşadı ve o zamandan beri ekipte yer alıyor.
Idemitsu tarafından desteklenen LCR garajının onun tarafındaki bölümü özellikle bir Japon sürücü için kuruldu ve bu da ona iş güvencesi sağladı.
Şu anda Honda Team Asia ile Moto2'de yarışan Japon genç pilot Ai Ogura'nın LCR'ye geçme ihtimali defalarca gündeme geldiği için son iki sezonda pozisyonu biraz daha belirsiz hale gelmişti.
Ogura, 2023 için Moto2'de kalmayı tercih etti ve Pons Racing'in griddeki yerini alarak kurulan ve Moto3'ten yükselen MT Helmets takımı adına yarışacak.
Honda'nın zayıf geçen 2023'ü boyunca Nakagami en istikrarlı sürücüsü oldu ve 35 puan topladı.
Son haftalarda Nakagami'nin Honda ve LCR ile olan geleceği daha güvenli görünüyordu ve takım Salı sabahı 2024 için birlikte devam edeceklerini açıkladı.
Takım patronu Lucio Cecchinello, "Nakagami'ye bir yıl daha güvenmekten gurur duyuyorum."
"İyi sonuçlar alabilen hızlı bir sürücü ve HRC ile birlikte, bu motosikletle en deneyimli kişilerden biri olduğu için zorlamaya devam etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz."
"Hedeflediğimiz pozisyonlar için savaşmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Takaaki Nakagami, LCR Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Nakagami, "LCR'nin ailemin bir parçası olduğunu hissediyorum ve elbette bir sezon daha onlarla birlikte olacağım için heyecanlıyım."
"Onlara ve HRC'ye bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum, çünkü iyi bir ekip olduğumuzu biliyorum. Şimdi geleceğe hazır olmak için daha da sıkı çalışma zamanı." dedi.
Nakagami, Honda ile iki yıllık fabrika sözleşmesi imzalamak için Pramac'taki Ducati ile bir yıllık uzatmayı reddeden Zarco'yla beraber olacak.
KTM'nin Pedro Acosta'ya yer bulma çabasındaki tıkanıklık, Gresini'nin ikinci koltuğu ve Marc Marquez'in Honda'daki yakın geleceğine ilişkin son kararı dışında, 2024 gridinin büyük bir kısmı şu anda kesinleşmiş durumda.
Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış
Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış
Resmi: Nakagami en az bir yıl daha LCR Honda ile yarışacak
Resmi: Nakagami en az bir yıl daha LCR Honda ile yarışacak Resmi: Nakagami en az bir yıl daha LCR Honda ile yarışacak
Nakagami ve Rins, Almanya Grand Prix'sinde yarışma izni aldı
Nakagami ve Rins, Almanya Grand Prix'sinde yarışma izni aldı Nakagami ve Rins, Almanya Grand Prix'sinde yarışma izni aldı
Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak
Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak
Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!
Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor! Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
Son Haberler
Redding, 2024 Superbike'da Bonovo'da "fabrika desteğiyle" yarışacak
Redding, 2024 Superbike'da Bonovo'da "fabrika desteğiyle" yarışacak Redding, 2024 Superbike'da Bonovo'da "fabrika desteğiyle" yarışacak
Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir
Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir Red Bull bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan edebilir
McLaren, 2023 F1 aracında henüz hedefinin %50'sine bile ulaşamamış
McLaren, 2023 F1 aracında henüz hedefinin %50'sine bile ulaşamamış McLaren, 2023 F1 aracında henüz hedefinin %50'sine bile ulaşamamış
Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor
Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar