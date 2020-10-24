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MotoGP / Son dakika

Nakagami, 2021'de en son versiyon Honda motosikletiyle yarışacak

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Nakagami, 2021'de en son versiyon Honda motosikletiyle yarışacak
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Çeviren: Abdullah Çelik

Takaaki Nakagami, LCR ile iki senelik anlaşma imzalamasının ardından 2021'de Honda'nın fabrika takımı motosikletlerini kullanacağını açıkladı.

Honda, Aragon'da Perşembe günü yaptığı açıklamada Nakagami ile LCR Honda'da yarışması için çok senelik anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Nakagami yarıştığı senelerde hep bir önceki senenin motosikletiyle yarışmıştı ancak gelecek seneden itibaren iki sene boyunca fabrika takımı sürücüleriyle aynı motosikleti kullanacak. 

Nakagami, "Gelecek sene en son versiyon motosikleti süreceğimi söyleyebilirim. 4 Honda motosikleti tamamen aynı olacak. Bu benim için iyi bir şey."

"Son 3 senedir hep bir önceki senenin motosikletiyle yarıştım. Bundan dolayı gerçekten mutluyum ancak artık Repsol Honda sürücülerini yenip yenemeyeceğimizi göstermemiz lazım. Fabrika takımıyla mücadele edebilirsek iyi olacak." 

"Gerçekten gelecek sene için sabırsızlanıyorum. Bu takıma ve başarabileceklerimize inanıyorum." dedi.

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Editör Lewis Duncan

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