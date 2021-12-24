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Nakagami 2021 sezonu için kendisine "10 üzerinden 2" verdi

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Japon sürücü Takaaki Nakagami, Honda'da geçirdiği sıkıntılı yılın ardından 2021 MotoGP sezonu için kendisine "10 üzerinden 2" verdi.

Nakagami 2021 sezonu için kendisine "10 üzerinden 2" verdi

Nakagami, prömiyer sınıftaki dördüncü yılına, ilk pole pozisyonunu kazandığı, istikrarlı bir şekilde ilk altıda olduğu ve sürücüler şampiyonasında 10. sırada yer aldığı 2020 sezonunu geliştirmek umuduyla girmişti.

Ancak Nakagami, 2021'de LCR takım arkadaşı Alex Marquez'i geride bıraksa da, ilk 10'da sadece altı kez bitirerek ve şampiyonada 15. olarak, zorlu bir sezon geçirdi.

Nakagami, Motorsport.com'un Japonca edisyonuna verdiği röportajda, sezonuna kaç vereceği sorulduğunda samimi bir değerlendirme yaptı ve şöyle dedi: "Belki 10 üzerinden 2 olabilir."

"Çünkü geçen yıl yakaladığımız ivme ile hem ben hem de takım, 'Bu yıl olacak.' diye düşünmüştük ama bunun yerine geriye gittik."

"Birçok zorlu yarış geçirmemize rağmen, daha iyi sonuçlar almam gereken çok zaman oldu, bu yüzden kendime böylesine düşük bir not veriyorum." dedi.

Nakagami'nin sezonu, her iki Katar yarışında da puan alamadığı için kötü başladı ve şansı, Jerez'deki dördüncülüğü ve Le Mans'taki yedinciliğiyle gelişirken, Red Bull Ring'deki Steiermark GP'de, sezonun ilk altıdaki tek sonucunu elde etti.

Nakagami, "Diğer Honda sürücüleri gibi biz de yeterli arka tutuşa sahip değildik, bu da frenlemeyi etkiledi ve iyi bir denge bulmayı zorlaştırdı. Aslında tüm sezon bu sorunu çözemedik ve bu yüzden çok uğraştım."

"Daha iyi olduğumuz bazı pistler vardı, Jerez'de ve Avusturya'da iyi yarışlar yapabildik ama bunların dışında hiçbir şey istediğim gibi olmadı ve iyi sonuçlar alamadık. Sıkıntılarla dolu bir sezondu.” dedi.

 

Nakagami'nin sözleşmesi yenilenmek üzere olduğu için, 2022 sezonu kritik olacak. Ayrıca, MotoGP'ye katıldığından beri ilk kez, Idemitsu destekli LCR için, Japon Moto2 çaylağı Ai Ogura'nın tehdidiyle karşı karşıya.

29 yaşındaki sürücü, zihinsel gücünü geliştirilmesi gereken önemli bir zayıflık olarak tanımladı ve sezon öncesi testleri başlayana kadar yeni bir antrenmanla bunu ele almayı planlıyor.

Nakagami, "Eğer gelecek yıl da böyle devam edersem sonuçlar aynı olacak."

"Artık daha fazla deneyime ihtiyaç duyduğum aşamada değilim, bu yüzden gerekli şeyleri geliştirebilirsem, sonuçlar da doğal olarak gelecektir."

"Hızımla ilgili olarak, antrenmanlarda hâlâ kendimi gösterebiliyorum, sürekli yavaş değilim ama yarışlarda iyi sonuçlar alamadım. Yarışa göre, sıralama turlarındaki baskı ve adrenalinin çok farklı olduğunu düşünüyorum."

"Bu nedenle zihinsel yönden gelişmem önemli, bunu yaparak gelecek yıl hızımı ve gücümü göstermek istiyorum. İyileşmem ve ileriye doğru büyük bir adım atmam gerekiyor." dedi.

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