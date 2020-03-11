MotoGP, sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini Coronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Sonrasında Tayland ve son olarak da Amerika GP'si ertelendi. Şimdi sezonun Arjantin'de başlaması planlanıyor ancak bu yarış da tehlike altında.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, İtalya'da olduğu gibi, Coronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla önemli spor etkinliklerini askıya almaya karar verdi.

Bundan ötürü de 22 Mart'ta Arjantin'de yapılması planlanan MXGP yarışının ertelendiği duyuruldu.

FIM'in aldığı bu karar sonrası Dorna'nın önümüzdeki birkaç saat içerisinde Arjantin MotoGP yarışını iptal etmesi ya da ertelemesi planlanıyor gibi görünüyor.

Eğer karar doğrulanırsa, 2020 MotoGP sezonu 3 Mayıs'ta Jerez'de başlayacak.