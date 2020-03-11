MXGP Arjantin yarışı ertelendi, MotoGP yarışı da tehlike altında!
paylaşım
yorumlar
Sezonun ilk üç yarışını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kalan MotoGP, Arjantin yarışını da ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
MotoGP, sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini Coronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.
Sonrasında Tayland ve son olarak da Amerika GP'si ertelendi. Şimdi sezonun Arjantin'de başlaması planlanıyor ancak bu yarış da tehlike altında.
Arjantin Sağlık Bakanlığı, İtalya'da olduğu gibi, Coronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla önemli spor etkinliklerini askıya almaya karar verdi.
Bundan ötürü de 22 Mart'ta Arjantin'de yapılması planlanan MXGP yarışının ertelendiği duyuruldu.
FIM'in aldığı bu karar sonrası Dorna'nın önümüzdeki birkaç saat içerisinde Arjantin MotoGP yarışını iptal etmesi ya da ertelemesi planlanıyor gibi görünüyor.
Eğer karar doğrulanırsa, 2020 MotoGP sezonu 3 Mayıs'ta Jerez'de başlayacak.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP , MXGP
|Editör
|Antonio Russo
MXGP Arjantin yarışı ertelendi, MotoGP yarışı da tehlike altında!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
16 Nis - 19 Nis
Çok Okunanlar
Program
MotoGP
- MotoGP
- Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
16 Nis - 19 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
14 May - 17 MayBiletler
|
28 May - 31 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
|
18 Haz - 21 HazBiletler
Slayt Şov