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MotoGP / Haberler

MXGP Arjantin yarışı ertelendi, MotoGP yarışı da tehlike altında!

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MXGP Arjantin yarışı ertelendi, MotoGP yarışı da tehlike altında!
Ekleyen:
, Motorsport.com Switzerland
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 06:58

Sezonun ilk üç yarışını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kalan MotoGP, Arjantin yarışını da ertelemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

MotoGP, sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini Coronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Sonrasında Tayland ve son olarak da Amerika GP'si ertelendi. Şimdi sezonun Arjantin'de başlaması planlanıyor ancak bu yarış da tehlike altında.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, İtalya'da olduğu gibi, Coronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla önemli spor etkinliklerini askıya almaya karar verdi.

Bundan ötürü de 22 Mart'ta Arjantin'de yapılması planlanan MXGP yarışının ertelendiği duyuruldu.

FIM'in aldığı bu karar sonrası Dorna'nın önümüzdeki birkaç saat içerisinde Arjantin MotoGP yarışını iptal etmesi ya da ertelemesi planlanıyor gibi görünüyor.

Eğer karar doğrulanırsa, 2020 MotoGP sezonu 3 Mayıs'ta Jerez'de başlayacak.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , MXGP
Editör Antonio Russo

Yarış merkezi

Arjantin GP

Arjantin GP

16 Nis - 19 Nis
Son sonuçlar Puan Durumu

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