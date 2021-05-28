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MotoGP / İtalya GP Haberler

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Valentino Rossi, 2021 İtalya Grand Prix'si hafta sonundaki ilk iki antrenman seansını toplamda 21. sırada bitirdikten sonra, motosikletiyle bazı durumlarda ''başının belada'' olduğunu itiraf etti.

Mugello'daki MotoGP antrenmanlarından sonra Rossi'nin ''başı dertte''

Bu sezon şimdiye kadar sadece dokuz puan alabilen, yedi kez İtalya Grand Prix'si galibi Rossi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hafta sonunundan sonraki yarışların, 2022'deki geleceğini belirlemek için ''çok önemli'' olacağını söylemişti.

Ancak Rossi, Mugello'daki cuma günkü iki antrenman seansında da çok zorlandı. Birinci antrenman seansını 17. sırada bitiren İtalyan sürücü, ikinci seansta genel zaman tablosunda liderden 1.5 saniye daha yavaştı ve günü totalde 21. sırada tamamladı.

İtalyan sürücü, frenlemeden sonraki süreçte zorlandığını söyledi.

Rossi, ''Bugün benim için zordu. Özellikle de öğleden sonra zordu çünkü sert lastiklerle başladık ve bu doğru seçim değildi. Çünkü yol tutuşum yüksek değildi.''

''Yine de, sonunda yumuşak arka lastikle iki veya üç tur atabildim ve tur süremi geliştirebildim. Ancak pozisyonum kötü kaldı.''

''Motosiklette çok iyi bir hissim yok çünkü frenlemeyle, motosikleti durdurmayla ve yön değiştirirken yavaşlamayla başım dertte.''

''Burada, bunlar çok önemli ve hızımızı geliştirmek için bunlarla çalışmalıyız.''

''Burada, birinci viraja girerken frenlemek çok kritik ancak benim için motosikleti durdurmak çok zor, özellikle de frenlemenin ilk kısmında.''

''Bu yüzden, motosikletin dengesi ve motor freni üzerine çalışmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Rossi, Yamaha'sıyla birlikte Jerez'deki yarış sonrası testlerinde kazanımlarda bulunmuştu ve bunu Le Mans'a taşıyabilmişti.

Yamaha, Cuma günü Mugello'da dört motosikletine de, ön taraftaki holeshot start cihazının yeni versiyonlarını eklemişti.

Rossi, bu güncellemeden mutlu olduğunu ancak durumun hâlâ "kritik" olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünü ekledi.

''Evet, öndeki start cihazını denedim ve daha iyiydi. Bu iyi bir adım.''

''Bunun üzerinde biraz çalışmalıyız. Bu, biraz kritik ve hâlâ bazı problemlerimiz var ancak umarım bunu en kısa sürede kullanabiliriz.''

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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