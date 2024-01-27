MotoGP'ye yeni katılan Trackhouse Racing, renk düzenini tanıttı

Amerikalı ekip, 2023 sezonunun sonunda kapanan RNF Racing ekibinin yerine MotoGP'ye dahil oldu.

Razlan Razali tarafından yönetilen RNF, MotoGP organizatörü Dorna Sports tarafından "MotoGP'nin kamusal imajını etkileyen Katılım Anlaşmasının tekrarlanan ihlalleri ve ihlalleri" nedeniyle 2024 gridinden uzaklaştırıldı.

Bunun nedeni şampiyona ortağı ve takımın çoğunluk hissedarı CryptoDATA'nın şampiyonaya ve çeşitli tedarikçilere bir dizi faturayı ödememiş olmasıydı.

Takımının çöküşününbatışından açıklanmasının ardından Motorsport.com'a verdiği röportajda, takımda @'lık küçük bir hisseye sahip olan Razali, takımının çöküşünden CryptoDATA'yı sorumlu tuttu.

NASCAR takımı Trackhouse Racing 2025 için bir MotoGP girişini zaten değerlendiriyordu. Bu katılım sürecini 2024 için hızlandırdı ve eski RNF takımını devraldı.

Böylece Trackhouse, Aprilia'nın uydu takımı haline geldi. RNF'nin tüm personeli ve yapısının yanı sıra sürücüler Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'i de yarışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında MotoGP takımını resmen duyuran Trackhouse, cuma gecesi Los Angeles'ta 2024 sezonunun lansmanını yaptı.

Çarpıcı kırmızı, beyaz ve mavi renk şeması, Trackhouse'un aralık ayında MotoGP'ye girişini resmen duyurduğunda sergilediği görünümün geliştirilmiş hali gibi grünüyor.

Trackhouse, Aprilia ile RNF'nin sahip olduğundan daha yakın bir çalışma ilişkisi kuruyor. 2024 yılında Oliveira için bir fabrika motosikleti üretmeye hazırlanıyor.

Geçen yıl RNF, Oliveira ve Fernandez için iki yaşındaki RS-GP'leri kullandı ve Britanya Grand Prix'sinde dördüncü olarak en iyi sonucunu elde etti.

Trackhouse'un MotoGP'ye katılımı, serinin Kuzey Amerika pazarında genişleme arayışında olduğu bir döneme denk geliyor ki bunun ilk sinyali de Bridgepoint Capital'in (Dorna'nın sahibi) geçen yıl eski NBA şefi Dan Rossomondo'yu Dorna'nın ticari işler müdürü olarak atamasıyla verilmişti.

Takım ilk kez 12-14 nisan hafta sonunda Austin'deki Circuit of the Americas'ta takvimdeki dördüncü yarışta Amerika GP'sinde kendi evinde yarışacak.

MotoGP'nin 10 Mart'ta Katar'daki ilk yarışı öncesinde Trackhouse, geçtiğimiz kasım ayında Katar GP'sinde Oliveira'nın karıştığı bir çarpışmanın kendisine uzun tur cezası getirmesinin ardından halihazırda bir ceza taşıyor.

Sakatlığı nedeniyle 2023'ün son yarışlarını kaçırmak zorunda kalan Oliveira'nın cezası yeni sezonda da devam edecek.

Trackhouse, Gresini, fabrika Ducati takımı ve VR46'nın geçen hafta lansman etkinliklerini gerçekleştirmesinin ardından, bu yıl 2024 renk düzenini tanıtan dördüncü takım oldu.