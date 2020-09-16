MotoGP'nin yeni telsiz uyarı sistemine farklı tepkiler geldi

Geçtiğimiz Cuma günü Honda sürücüsü Stefan Bradl, MotoGP organizatörü Dorna Sports'un isteği üzerine, sürücüleri çıkan bayraklar konusunda uyarma amacıyla kullanılacak olan sistemi test etmişti.

Geçtiğimiz ay yapılan çifte Avusturya yarışında kırmızı bayraklar hakkında iletilen mesajların gecikmesi ve bayrakların görünümü hakkında bir takım sıkıntılar oluşmuştu, sürücüler de yapılan Güvenlik Komisyonu görüşmesinde telsiz sistemini deneme kararı almıştı. An itibariyle bu sistemin tamamıyla güvenlik amacıyla kullanılması planlanıyor. Salı günkü Misano testinde sürücülerin kullandığı kulak içi sistemlerde sürücülere, önceden kaydedilmiş mesajlar iletildi.

Test hakkında konuşan Dorna CEO'su Carlos Ezpeleta şunları söyledi: "Bunun sadece ilk hazırlık testi olduğunu söyleyebiliriz, temelde iki şeyi test etmek istedik. İlki, sürücülerin kulaklıklarından mesajları duyup duymadıklarını, ikincisi ise viraj ortasında veya daha çok konsantrasyon gereken anlarda mesaj aldıklarında dikkatlerinin dağılıp dağılmadığını görmek istedik."

"Her iki durumda da aldığımız sonuçlar, konuştuğumuz sürücüler için çok iyiydi. Bu yüzden bu ilk günde gayet mutluyuz."

Salı günü basın mensuplarına konuşan çoğu sürücü, test ettikleri sistemin iyi olduğunu söylemiş olsa da sürücülerin birkaçı kulaklıkların motosikletteki rüzgar sesini iyi bir şekilde absorbe etmediğini söyledi. Bu da motoru duymanın zorlaşması anlamına geliyor.

Bunu söyleyen sürücülerden biri Andrea Dovizioso'ydu, ancak kendisi normal mesajların gayet iyi şekilde iletildiğini söyledi: "Bunu denedik ve gayet de iyi çünkü ses net bir şekilde geliyordu ve ne dediklerini duyuyordum. Ancak kulaklığı değiştirmeleri gerekiyor çünkü sanki kulağımda kulaklık yok gibiydi, bu yüzden rüzgar sesi çok fazlaydı ve motoru çok fazla duyamadım."

Suzuki pilotu Joan Mir ise şu şekilde konuştu: "İlk virajın çıkışında denedik. Bu, üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken bir proje çünkü daha çok taze bir proje, her şeyi geliştirmeliyiz. Ancak göreceğiz. Eğer çalışmaya devam edersek, bunu kullanma ihtimali olabilir."

"Normalde kullandığımız kulaklıklar sesi daha çok absorbe ediyor. Dışarıdan neredeyse hiçbir şey duymuyoruz ve burada daha çok şey duyuyoruz. Bazı sürücüler için bu bir problem olabilir."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM pilotu Pol Espargaro, motosiklet üzerinde olduğu sırada çıkan sesin çok fazla olması sebebiyle sistem testini yarıda bıraktı.

"Ne yazık ki hiç iyi değildi." diyen Espargaro ekledi: "Mesajların kulağıma iletildiğini duyabiliyordum ve ne dediklerini de anlayabiliyordum, bu da iyi bir şey. Ancak problem sesi absorbe etmekle ilgili. Normalde kullandığımız kulaklıklar bunu yapabiliyor, ancak bu kulaklıklar çok ses duymama neden oldu ve sürmemi imkansız hâle getirdi."

"Piste çıktım ancak garaja dönmem gerekti çünkü çok ses çıkıyordu. Bu yüzden de geliştirilmesi gerek."

Ezpeleta, sistemin düzgün bir şekilde tanıtılmadan önce birtakım sorunların giderilmesi gerektiğini, ancak bunun tüm sürücülerden gelen geri bildirim sonrasında yapılacağını söyledi.

"Şurası kesin ki yeni sistemde geliştirmemiz gereken şeyler var." diyen Ezpeleta ekledi: "Şu anda sistem tamamıyla sürücüleri dinlemek ve gelecek için olan gerekliliklerin ne olduğunu görmek olacak. Kulaklıklar kablolu mu olacak kablosuz mu? Alıcıların deri giysiler üzerindeki boyutu ne olacak? Kulaklığın motosikletteki sesi ne kadar absorbe etmesi gerekecek?"