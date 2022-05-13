MotoGP'nin önde gelen isimleri, Suzuki'nin ayrılık kararına tepkili

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Motorsport.com, bir haftadan fazla bir süre önce, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma kararı aldığını öğrenmişti. Suzuki, perşembe günü yaptığı açıklama ile, 2022 sonunda MotoGP'den ayrılmak adına Dorna Sports ile görüşmelere başladıklarını resmen doğruladı.

Alex Rins, haberi ilk duyduğunda ağladığını söylerken, Joan Mir bu karar karşısında "kızgın" olduğunu dile getirdi.

2020'de Mir'le şampiyonluk savaşı veren ve ikinci olan Morbidelli, Suzuki'nin spordan ayrılmasının kimse için iyi olmadığını söyledi.

Morbidelli Perşembe günü Le Mans'ta yaptığı açıklamada, ”Şahsen, bu haberin spor için iyi olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi bir şeyin gerçekleşmesi olumlu olamaz."

“Her şeyden önce, bu kadar çok insanın bir günden diğerine bu şekilde işsiz kalabileceğini görmek çirkince."

“Suzuki çok iyi ve çok güçlü bir takım, sözleşmesi olmasına rağmen devam etmeyeceklerini açıklamaları anlaşılamaz. Gerçekten çok kötü bir durum ve aynı zamanda çirkince." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

2015 yılında Suzuki ile spora adım atan ve 2016 yılında markaya ilk zaferini getiren Maverick Vinales de Morbidelli'ye katıldı.

Vinales, ”Açık konuşmak gerekirse çok üzücü bir haber çünkü orada çalışan insanların çoğunu tanıyorum. Onların hepsi harika insanlar ve bir aile gibiler."

“Ayrıca harika bir takım olduklarını da kanıtladılar. Bu kadar çabuk ayrılmaları benim için üzücü."

“Nedenini bilmiyorum ve bilebileceğimizi de sanmıyorum. Fakat ne olursa olsun orada çalışan insanlar için üzgünüm çünkü hepsi uzun yıllardır bu dünyada çalışan insanlar."

“Bu yüzden çalışmaya devam edebilmelerini ve yeni bir yer bulabilmelerini diliyorum çünkü onların iyi insanlar olduğunu biliyorum.” dedi.

Ducati'den Jack Miller, Suzuki'nin “şimdiye kadarki en iyi motosikletine” sahipken ayrılmasını garip buluyor ve takımdaki personel için endişeli olduğunu söylüyor.

Miller, "Bana gerçekten tuhaf veya talihsiz bir karar gibi geliyor çünkü bu üretici iki yıl önce şampiyon oldu ve şu anda belki de şimdiye kadarki en iyi motosikletlerine sahipler."

"Suzuki ile aynı anda şampiyonaya girdim ve şimdi ayrıldıklarını görmek üzücü."

"Sürücüler için gerçekten çok berbat hatta b*ktan bir durum."

"Fakat onlar iyi sürücüler ve eminim bir iş bulabilecekler. Şimdi gidip ailelerine bakmak için iş bulması gereken 45-50 çalışan var."

"Yani bana göre b*ktan bir karar." dedi.