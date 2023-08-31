MotoGP'nin henüz başarıyla kopyalamadığı F1 uzmanlığı ne?

Yamaha'dan Franco Morbidelli, Avusturya Grand Prix'sindeki orta grup mücadelelerinin hiçbirine fazla yer verilmediğini belirterek MotoGP'deki televizyon yönetimini hedef aldı.

Bu F1'de bile alışılmadık bir durum değilken, Marc Marquez ve Fabio Quartararo gibi iki dünya şampiyonunun yer aldığı bir orta saha mücadelesi kesinlikle dikkat çekmeyi hak ediyordu. Ne de olsa Max Verstappen'in bu yıl Suudi Arabistan ve Spa'daki atakları çok iyi gösterildi.

Marquez daha sonra MotoGP'nin, tıpkı F1'in son 15 yılda çeşitli noktalarda yaptığı gibi, bir aero savaşının pistteki gösteriyi kuşatmasına nasıl izin verdiğine dikkat çekti. Ancak sekiz kez dünya şampiyonu olan pilot, F1'in bu yolun yanlışlığını gördüğünü ve zemin etkisi kurallarıyla ters yönde hamle yaptığını, MotoGP'nin ise hareketsiz kaldığını belirtti.

Diğer taraftan her iki seride de pist üstü mücadeleler tam manasıyla isteneni veremiyor. MotoGP, son dokuz ayağı Max Verstappen'in domine ettiği F1'den daha heyecanlı olsa da, son dönemde pek gişe rekorları kırdığı söylenemez.

Bu durum 2023'teki F1 için geçerli olsa da, kitlelerin bu yılki yarışlara akın etmesini engellemedi. Bu durum, geçtiğimiz hafta KTM'den Jack Miller'ın Cuma antrenmanları gününde katıldığı Hollanda Grand Prix'sinde açıkça görüldü.

Bu hafta sonu yapılacak Katalan GP öncesinde Perşembe günü kendisine F1'in şu anda MotoGP'den daha iyi yaptığı şeyin ne olduğu sorulduğunda Avustralyalı sürücü, "Pazarlama. Her şeyi sunma şekilleri. Sadece bakmanız yeterli. Cuma günü Zandvoort'a gittim ve tribünler tamamen doluydu, tek bir boş koltuk yoktu."

"Seanslar arasında taraftarları eğlendirmek için gösteriler yapıyorlardı, sürekli etkileşim halindeydiler. Eğlenceli bir gündü, yüzünde asık bir surat olan kimseyi görmedim. Sabahın sekizinde bile içeri girerken hepsi bira içiyordu. Kesinlikle, pazarlama yöntemlerinin ve yansıttıkları kitlenin yardımcı olduğunu düşünüyorum. Elbette Netflix dizisi onlara büyük bir destek oldu. Ama topu aldılar ve onunla koştular." şeklinde cevap verdi.

Hollanda GP hafta sonu boyunca tribünler doluydu Fotoğraf: Erik Junius

300.000'den fazla Hollandalı taraftar, çoğu kişinin iliklerine kadar ıslandığı bir hafta sonu için Zandvoort'taki küçük sahil pistini doldurdu. MotoGP'nin Haziran ayında Assen'de düzenlenen Hollanda GP'si ise üç gün boyunca 179.167 seyirciyi ağırladı - sadece Pazar günü ise 105.842 seyirciyi ağırladı.

Bu küçümsenecek bir rakam olmasa da, MotoGP'nin 2023'teki seyirci rakamları istikrarsız oldu. Fransa GP 278.805 ile hafta sonu seyirci rekorunu kırarken, Almanya 233.196 ile çok uzakta değildi. Ancak Portekiz'deki sezon açılışında 123.608 taraftar ağırlanırken, İngiltere GP 115.959 kişi tarafından yerinde izlendi.

F1, 2023'teki çoğu yarışta 300.000 ve üzeri seyirciyi ağırlamakta hiç zorlanmadı.

Pazarlama, sosyal medya kampanyaları, ünlülerin ziyareti ve televizyon anlaşmaları tüm bunlarda büyük bir rol oynuyor. F1 bunları doğru yapıyor.

Miller Netflix'ten bahsetmekte haklı. Drive to Survive, F1'in ana akıma girmesinde önemli bir rol oynadı, öyle ki Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Apple yapımı kurgusal bir film için planlar yapmasına ilham verdi.

MotoGP de bir zamanlar benzer bir ilgi görmüştü. Pitt, Mark Neale tarafından yönetilen 2015 yapımı Hitting the Apex adlı filmin seslendirmesini yapmıştı. Pitt filmin prömiyerinin yapıldığı o yılki Britanya GP'sine bile katıldı.

Son yıllarda, serinin ana akım izleyiciler için daha az erişilebilir hale gelmesiyle, MotoGP 2022'de Amazon dizisi Unlimited ile DTS rotasını takip etmeye çalıştı. Ancak başarısız bir lansman dizinin batmasına neden olurken, bu yılın başlarında yayınlanan Marquez merkezli bir dizi de başarısız oldu.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Autosport, başka bir motor sporları belgeseli üzerinde çalışan bir kaynaktan Amazon'un Unlimited'ın başarısızlığından sonra artık herhangi bir motosiklet yarışı belgeseliyle ilgilenmediğini öğrendi.

Dan Rossomondo'nun bu yılın başlarında NBA'den Dorna Sports'un CCO'su olarak işe alınması, MotoGP'yi ana akıma geri döndürme girişimidir, ancak bunun işe yaraması için zamana ihtiyacı olacaktır.

Miller şunları ekledi: "Formula 1'de padokta olmak ve [Daniel] Ricciardo gibi biriyle birlikte yürüyebilmek ve 5000 metre yerine 500 metrelik bir alanda iki kez durdurulmak kesinlikle çok güzel."

Miller'ın Instagram'da 856,000 takipçisi var - Ricciardo'nun ise 8.9 milyon. Bu Marquez'in (6.8 milyon) bile sahip olduğundan daha fazla. MotoGP 2023'te, daha fazla sürücü imza seansı ve Pazar günü geçit töreni ile taraftarlarının ilgisini çekmek için daha fazlasını yaptı.

Ancak, mevcut çabalarının meyvelerini gerçekten toplamak için pazarlama tarafında kendini desteklemezse, bu onu yalnızca bir yere kadar götürecek gibi görünüyor.