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MotoGP'nin en yeni yarış galibi, kırmızı bayraklar çıktığı için neden şanslıydı?

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Steiermark GP'yi kazanan Jorge Martin, yarışın ilk startında lastiklerinde sorun yaşadığından, ilk turlarda çıkan kırmızı bayrakların ardından yarış yeniden başlatıldığı için şanslı olduğunu kabul etti.

MotoGP'nin en yeni yarış galibi, kırmızı bayraklar çıktığı için neden şanslıydı?

Steiermark GP, 3. turda KTM'nin geri dönen sürücüsü Dani Pedrosa ve Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori arasındaki büyük kazanın ardından durdurulmuştu. Bu kazada Savadori'nin ayak bileği kırılmıştı.  

Pramac sürücüsü Martin, ilk startta öndeki grubun başında yer alıyordu. Martin, fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'yı yakalamaya çalışırken neredeyse kaza yaptığını belirtti. 

Ön lastiği sert ve arka lastiği orta hamur Martin, lastikleriyle sorun yaşadığını ancak kırmızı bayrak periyodunda yaptığı değişikliklerin daha iyi çalıştığını ve lastik değiştirebilmesinin onun ilk MotoGP galibiyetini kazanmasını sağladığını söyledi. 

Yarışı hakkında konuşan Martin, "Benim için iyi bir hafta sonu oldu. Cuma günü, çok özgüvenli hissetmedim ama cumartesi günü gelişebileceğimi biliyordum. Cumartesi piste çıkar çıkmaz çok rekabetçiydim. Sonrasında 4. antrenman turlarında kullanılmış lastikleri deneyerek iyi bir iş yaptık ve çok özgüvenli hissediyordum."

"Elbette Fabio'nun [Quartararo] hızına sahip değildik ya da Pecco'nun hızına sahip değildik ama yakındım. Sonrasında doğru yolda adımlar attık ve pole pozisyonu almak inanılmazdı."

"Bugün ilk startta iyi hissettim ama ön lastikle birçok büyük an yaşadım. Yani yarışı durdurdukları için şanslıydım."

"Umuyorum ki Savadori iyidir ama iki lastiğimi de değiştirebildiğim için şanslıydım ve ikinci startta çok iyi hissettim."

"Kendi tarafımdan bakarsam, garajdan çıktığımda benim için, daha iyi ve daha kötü çalışan bazı lastik tipleri olduğunu hissediyorum."

"Bugün pitten çıkar çıkmaz ön lastiğin iyi çalışmadığını anladım ve ayrıca Pecco'nun arkasındayken, ikinci turda, sondan ikinci virajda neredeyse kaza yapıyordum."

"Yani bir korktum ama şanslıyım ki sonrası için yeni bir lastiğim vardı ve bu lastik mükemmeldi." dedi.

Crash at turn 2

Crash at turn 2

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci startta ise Martin, erkenden liderliği aldı ve sonrasında tüm yarış boyunca Suzuki sürücüsü Joan Mir'in baskısına direndi. Martin, son turlarda Mir'le arasında fark yaratmayı başardı. 

Çaylak sürücü, yarışın sonunda fiziksel olarak zorlanmaya başladığından Mir'le oluşturduğu farkın önemli olduğunu söyledi. Nisan ayında Portekiz'deki kazasında el bileğinden sakatlanan Martin, iyileşmeye devam ediyor. 

Martin, yarışını anlatmaya şöyle devam etti: "Liderliği alabildiğim kadar erken aldım ve tempomu göstermeye çalıştım çünkü bu yarışın istikrarlı olmanız gereken bir yarış olduğunu biliyordum ve tüm yarış 1:24.3'lerde, 1:24.2'lerdeydim."

"Joan bugün çok güçlüydü. Ancak aramızdaki farkın 0.2 saniye kadar olduğunu gördüğümde biraz daha zorlamaya başladım ve bu farkı yaratmak benim için önemliydi ve gerekliydi çünkü son turlarda fiziksel durumum çok iyi değildi."

"Ancak takımım ve Ducati için çok mutluyum çünkü kazanmak onlar için çok önemli. Kazanan sürücü olmayı beklemiyordum ama sonunda bunu başardım."

Podium: race winner Jorge Martin, Pramac Racing

Podium: race winner Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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