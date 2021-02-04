MotoGP’nin COVID protokolleri Katar’da nasıl işleyecek?

Sezon 28 Mart'ta Losail Uluslararası Pisti'nde yapılacak Katar GP'siyle başlayacak ve bir hafta sonra yine aynı pistte Doha GP adı altında ikinci bir yarış daha gerçekleştirilecek.

MotoGP, Mart ayının neredeyse tamamı boyunca Katar’da olacak.

MotoGP için 5-12 Mart arasında beş günlük, Moto2 ve Moto3 içinse 19-21 Mart arası üç günlük sezon öncesi testi planlanıyor.

Şu anda, Katar’ın COVID-19 seyahat prosedürleri kapsamında, ülkeye herhangi bir giriş yapmadan en az altı günlük bir karantina uygulanmalı ve yedinci günde iki tane negatif sonuçlu PCR testi elde edilmeli.

MotoGP’nin protokolü, bütün padokun, kendi ülkelerinden negatif sonuçlu COVID-19 testleriyle gelip, bu karantina sürecini ekarte etmesine izin verecek.

Bütün padok üyeleri Katar'daki otel odalarına yerleştirilirken test olacak ve ikinci PCR testinin sonuçlarını bekleyecek.

Bundan sonra, padokun geçen sene sosyal mesafeyi sürdürmek ve grupların karışmasını önlemek için uyguladığı ‘‘balon protokolleri " devreye girecek.

İlk yarıştan önce ülkeyi terk edecek herkes, padoğa girmeden önce yukarıda belirtilen adımların aynısını uygulamak zorunda olacak.

MotoGP, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle olağanüstü hal ilan ettikten sonra nihayetinde iptal edilmeden önce, Malezya’daki Sepang Pisti’nde yapılacak sezon öncesi test için de benzer bir prosedür planlamıştı.

Katar'daki iki yarışın yanı sıra, ABD ve Arjantin GP'leri yıl sonunda henüz netleşmeyen bir tarihe ertelendi. Sezonun üçüncü turuysa Nisan ayı başlarında Portekiz'de gerçekleşecek.

Dün, Tayland GP'sinin iptal edileceği yönünde iddialar ortaya çıkmış ancak yarış organizatörleri bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve yarışın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini söylemişti.

Çeviren: Betim Aker