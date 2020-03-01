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MotoGP / Katar GP / Son dakika

Resmi: 2020 MotoGP Katar yarışı iptal edildi!

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Resmi: 2020 MotoGP Katar yarışı iptal edildi!
Ekleyen:
1 Mar 2020 19:05

8 Mart'ta koşulması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı Katar Grand Prix'si, Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi!

Tüm dünyada hızla yayılan Coronavirüs salgını, motor sporları organizasyolarını da etkilemeye başladı!

8 Mart'ta start alacak olan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı Katar Grand Prix'si virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

FIM, IRTA ve Dorna'nın resmi açıklamasında MotoGP'nin tüm seanslarının iptal edildiği duyuruldu.

Özellikle birçok takımın fabrikasının İtalya'da bulunması nedeniyle İtalya, hem pist üstünde hem de pist dışında MotoGP için önemli bir ülke konumunda yer alıyor.

İtalya'da virüsün hızla yayılması nedeniyle, İtalya'dan Katar'a yapılacak olan tüm uçuşlarda 14 günlük karantina uygulamasının gerçekleştirileceği belirtildi ve bundan dolayı da yarışın iptal edilmesine karar verildi.

Bu hafta başında Losail'de sezon öncesi testlerini gerçekleştiren Moto2 ve Moto3 takımları ise şu anda Katar'da bulunuyor ve iki destek serisinin de sezon açılışı Katar'da yapılabilecek.

MotoGP sezonunun ikinci yarışı olan Tayland Grand Prix'si için de benzer bir senaryoyla iptal edilebileceği konuşuluyor.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı da 14-15 Mart tarihlerinde Katar'da yapılacaktı ancak bu yarışın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Seri MotoGP
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Editör Emir Tanyol Kar

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