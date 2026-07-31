MotoGP'nin 850 cc dönemi 2027 Tayland GP ile başlayacak

Cuma günü yayımlanan resmi açıklamada, MotoGP'nin üst üste üçüncü sezon da Buriram'da perde açacağı doğrulandı.

MotoGP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "MotoGP, motosiklet yarışlarının premier sınıfında yeni bir dönemi, 5-7 Mart 2027 tarihlerinde Buriram'da düzenlenecek Tayland Grand Prix'siyle başlayacak 2027 FIM MotoGP Dünya Şampiyonası ile başlatacak."

"Tayland, üst üste üçüncü kez MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapacak. Bu durum, ülkenin şampiyona içindeki giderek artan önemini ve büyümeye devam eden tutkulu taraftar kitlesini ortaya koyuyor. 2025 ve 2026 sezonlarının başarılı açılış yarışlarının ardından Buriram, MotoGP yeni tarihi bir döneme başlarken dünyanın en hızlı sürücülerini bir kez daha ağırlayacak."

"2027 Tayland Grand Prix'si, MotoGP'nin 2027-2031 teknik düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirilecek ilk resmi yarış olarak tarihe geçecek. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, yeni nesil MotoGP motosikletlerini ilk kez yarış koşullarında izleme fırsatı bulacak ve böylece spor için heyecan verici yeni bir dönem başlamış olacak."

Aynı açıklamada değerlendirmelerde bulunan MotoGP Group CEO'su Carmelo Ezpeleta ise şunları söyledi: "MotoGP sezonunun açılış yarışına üst üste üçüncü kez ev sahipliği yapmaları, Tayland'da kurduğumuz mükemmel iş birliğinin ve taraftarların inanılmaz tutkusunun bir göstergesi."

"Buriram, takvimimizin her zaman en başarılı organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Bu da onu MotoGP'nin yeni teknik dönemini başlatmak için mükemmel bir sahne haline getiriyor. 2027 kurallarıyla yapılacak ilk yarış, sporumuz için yeni ve heyecan verici bir bölümün başlangıcını temsil edecek. Bu yeni döneme Tayland'da başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Tutkulu yerel taraftar kitlesi, Chang Uluslararası Pisti'nin dünya standartlarındaki tesisleri ve yeni teknik düzenlemeler dönemine yönelik büyük heyecan sayesinde Buriram, 2027 MotoGP sezonunun başlangıcı için kusursuz bir ortam sunmaya hazır. Buriram her zaman takvimimizin en başarılı organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı ve MotoGP'nin yeni teknik dönemini başlatmak için mükemmel bir adres."

2027 sezon öncesi test programı ise şubat ayında Sepang'da gerçekleştirilecek resmi testlerle başlayacak. Ardından takımlar ve sürücüler, sezonun açılış yarışından iki hafta önce Chang Uluslararası Pisti'nde yapılacak ikinci ve son sezon öncesi test için Buriram'a geçecek. Bu testlerin kesin tarihleri ise henüz açıklanmadı.