MotoGP'nin 75. yılı özel renk düzenleriyle kutlanacak

Autosport, MotoGP'nin hak sahibi Dorna ile birinci sınıf takımlar arasında çeşitli toplantılar olduğunu doğruladı.

Dorna, motosikletlerin üzerindeki tasarımların vintage (nostaljik) tarzda olmasını ve yüksek ihtimalle 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Britanya GP'sinde özel olarak kullanılmasını istedi.

Gridde yer alan bazı takımlar bu fikre sıcak bakarken, diğerleri ise düşünmek için biraz süre istese de muhtemelen tüm takımlar bu fikre katılacaklar.

Kutlamalar ilk olarak 16 Haziran'da Kazakistan GP'de yapılacaktı. Bu tarih, ilk şampiyonanın yapıldığı tarihe en yakın tarihti. Söz konusu 350cc yarışı 13 Haziran 1949 tarihinde Man Adası'nda yapılmış ve yarışı ise İngiliz sürücü Freddie Frith kazanmıştı.

Ancak, Sokol pistindeki etkinlik hakkında oluşan şüpheler ve etkinliği Kazakistan'da nasıl karşılanacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle başka fikirlere yönelindi.

Kazakistan yarışı bölgede yaşanan sel felaketleri nedeniyle yılın ilerleyen tarihine ötelendi ancak bu tarih henüz açıklanmadı. Kazakistan'ın o dönemden çıkarılması ile birlikte MotoGP, gözünü Hollanda GP'sine ev sahipliği yapan TT Circuit Assen'e çevirdi.