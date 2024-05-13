MotoGP'nin 75. yılı özel renk düzenleriyle kutlanacak
MotoGP, 75.yıl dönümünü kutlamak için takımların özel tasarımlar kullanmasını istiyor.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Autosport, MotoGP'nin hak sahibi Dorna ile birinci sınıf takımlar arasında çeşitli toplantılar olduğunu doğruladı.
Dorna, motosikletlerin üzerindeki tasarımların vintage (nostaljik) tarzda olmasını ve yüksek ihtimalle 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Britanya GP'sinde özel olarak kullanılmasını istedi.
Gridde yer alan bazı takımlar bu fikre sıcak bakarken, diğerleri ise düşünmek için biraz süre istese de muhtemelen tüm takımlar bu fikre katılacaklar.
Kutlamalar ilk olarak 16 Haziran'da Kazakistan GP'de yapılacaktı. Bu tarih, ilk şampiyonanın yapıldığı tarihe en yakın tarihti. Söz konusu 350cc yarışı 13 Haziran 1949 tarihinde Man Adası'nda yapılmış ve yarışı ise İngiliz sürücü Freddie Frith kazanmıştı.
Ancak, Sokol pistindeki etkinlik hakkında oluşan şüpheler ve etkinliği Kazakistan'da nasıl karşılanacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle başka fikirlere yönelindi.
Kazakistan yarışı bölgede yaşanan sel felaketleri nedeniyle yılın ilerleyen tarihine ötelendi ancak bu tarih henüz açıklanmadı. Kazakistan'ın o dönemden çıkarılması ile birlikte MotoGP, gözünü Hollanda GP'sine ev sahipliği yapan TT Circuit Assen'e çevirdi.
Kenny Roberts Jr., Team Suzuki MotoGP, Alex Criville, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Ancak takımlar özel tasarımlarını hazırlamak için Dorna'dan daha fazla süre talep etmesiyle birlikte vintage görünümlü tasarımların Silverstone pistinde sergileneceği tahmin ediliyor.
Gridde yer alan bazı takımlar bu fikre kesin olarak sıcak bakarken bazı takımlar ise düşünmek için süre istedi. Ancak muhtemelen günün sonunda bütün takımlar bu fikre katılacak. Bu etkinlik Dorna'nın 75.yıl dönümü için planladığı çeşitli etkinliklerden yalnızca biri olacak. Bu etkinlik için özel logo oluşturmanın yanı sıra, 17 Haziran 1949'da düzenlenen ilk yarış da anılacak.
Geçen 75 yılda tüm sınıflarda toplam 126 şampiyon çıkarken, en çok Grand Prix zaferi kazanan ülkeler İtalya (890) ve onu takip eden İspanya (730) oldu.
MotoGP 2024 sezonu bu hafta sonu Le Mans'ta yapılacak Fransa GP ile devam edecek.
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