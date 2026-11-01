MotoGP Malezya GP

MotoGP’den Yamaha’nın Katar kararına yanıt: Yaptırımlar yolda

Yamaha'nın Katar GP'den çekilme kararının ardından resmi bildiri yayımlayan MotoGP yönetimi, karardan hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 16:50

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MotoGP logo

Fotoğraf: Pierre-Louis Le Mouëllic

Yamaha’nın, personel sözleşmelerindeki ‘savaş ve kriz bölgelerine seyahat kısıtlaması’ maddesini gerekçe göstererek 6-8 Kasım tarihlerindeki Katar GP’den çekildiğini duyurması üzerine MotoGP yönetimi resmi bir gönderi yayımladı.

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Lusail organizatörleri, Katar Devleti ve bağımsız güvenlik danışmanlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu yarışı iptal etmeyi gerektirecek hiçbir risk unsuru bulunmadığını savunan MotoGP yönetimi, griddeki diğer tüm takım ve üreticilerin yarışa katılacağını teyit etti.

Yamaha'nın hem MotoGP hem de Uluslararası Yol Yarışları Takımlar Birliği (IRTA) ile olan sözleşmelerini ihlal ettiğini belirten yetkililer, FIM yaptırımlarını değerlendirdikleri bildirildi.

Augusto Fernandez, Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP yönetimi tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MotoGP yönetimi olarak Yamaha'nın Katar Grand Prix'sine katılmama yönünde aldığı karardan ötürü derin bir üzüntü yaşamaktayız. Takımın Orta Doğu'ya seyahati kısıtlayan daha geniş kapsamlı bir şirket politikasına tabi olduğunu kabul etmekle birlikte, alınan bu kararın sağlanan kapsamlı güvenlik garantilerini yansıtmadığına inanıyoruz.”

“Katar Devleti, Lusail Uluslararası Pist yetkilileri, bağımsız güvenlik danışmanları ve MotoGP'nin kendi risk değerlendirme süreçleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, etkinliğin mevcut planlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir olumsuz veriye rastlanmamıştır.”

“Bu duruşumuzu elde edilen son verilerle birlikte tüm üreticilere ve takımlara iletmiş bulunmaktayız. Gridin geri kalanının Katar'da yarışacağını teyit etmesini memnuniyetle karşılıyor ve gösterdikleri bu bağlılık için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Yamaha'nın organizasyondan çekilme kararı, MotoGP ve IRTA ile yapılan anlaşmalar açısından bazı sonuçlar doğurmanın yanı sıra doğrudan sportif yaptırımları da beraberinde getirmektedir.”

“Sürecin gerektirdiği tüm sportif yaptırımlar, Şampiyona Tüzüğü doğrultusunda FIM tarafından yürütülecektir."

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- Motorsport.com Ekibi

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