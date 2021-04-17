MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor

Algarve Pisti, geçen sezon Yamaha'nın en zayıf olduğu yerlerden biriydi ve sadece Rossi'nin mevcut takım arkadaşı Franco Morbidelli iyi performans gösterdi ve onda da A versiyon M1 vardı.

Katar'da, kariyerinin en kötü sıralama sonucunu elde eden Rossi, Portimao'daki sıralama turlarında, tıpkı kendisi gibi Yamaha fabrika motosikleti kullanan -Yamaha fabrika takımı sürücüsü- Fabio Quartararo'dan 1.1 saniye yavaş kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Rossi'nin 2022 için Yamaha desteğiyle Petronas SRT ile yeni kontrat imzalayabilmesi adına, yerine getirmesi gereken bazı performans kriterleri var ve Rossi'nin ilk altı ya da yedi yarışın ardından geleceğine karar vereceği düşünülüyor.

Hem Quartararo hem de Maverick Vinales, tıpkı Morbidelli gibi 4. antrenman seansında güçlü bir yarış temposuna sahipti. Ancak Rossi, temposunun harika olmadığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, mevcut formunun kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna, ”Evet, fabrika sürücüleri Quartararo ve Vinales benden daha güçlü ve daha hızlılar."

"Evet, bu konuda özellikle endişelendim çünkü daha rekabetçi olmayı bekliyordum ve istiyordum."

“Fakat tek yol çalışmak ve gelişmek adına adım adım ilerlemek." dedi.

Rossi, Portekiz'de 2020'ye kıyasla ufak da olsa daha iyi olduğunu, fakat büyük adımlar atmasının zor olduğunu belirtti.

"Doğrusu büyük bir adım atmak çok zor. Fakat her yarış pisti farklı. Burada, Katar'daki ikinci yarışa kıyasla biraz daha iyiyim, ama yine de üst grupta değilim."

“Antrenmanlarda geçen yıla göre biraz daha hızlıyım, ama yine de iyi pozisyonlar için savaşmak için yeterli değil."

“Bu yüzden yarın arkadan başlamak zor olacak ve hızım harika görünmüyor."

“Fakat ısınma turları için farklı bir şey deneyebiliriz ve urım yarın daha hızlı oluruz."