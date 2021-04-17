Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!
MotoGP / Haberler

MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valentino Rossi, Portekiz Grand Prix'sinde Yamaha fabrika takımı sürücülerinin gerisinde kalıp, sıralama turlarını 17. sırada tamamlamasının ardından, formunun kendisini de endişelendirdiğini söyledi.

MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor

Algarve Pisti, geçen sezon Yamaha'nın en zayıf olduğu yerlerden biriydi ve sadece Rossi'nin mevcut takım arkadaşı Franco Morbidelli iyi performans gösterdi ve onda da A versiyon M1 vardı.

Katar'da, kariyerinin en kötü sıralama sonucunu elde eden Rossi, Portimao'daki sıralama turlarında, tıpkı kendisi gibi Yamaha fabrika motosikleti kullanan -Yamaha fabrika takımı sürücüsü- Fabio Quartararo'dan 1.1 saniye yavaş kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Rossi'nin 2022 için Yamaha desteğiyle Petronas SRT ile yeni kontrat imzalayabilmesi adına, yerine getirmesi gereken bazı performans kriterleri var ve Rossi'nin ilk altı ya da yedi yarışın ardından geleceğine karar vereceği düşünülüyor.

Hem Quartararo hem de Maverick Vinales, tıpkı Morbidelli gibi 4. antrenman seansında güçlü bir yarış temposuna sahipti. Ancak Rossi, temposunun harika olmadığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, mevcut formunun kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna, ”Evet, fabrika sürücüleri Quartararo ve Vinales benden daha güçlü ve daha hızlılar."

"Evet, bu konuda özellikle endişelendim çünkü daha rekabetçi olmayı bekliyordum ve istiyordum."

“Fakat tek yol çalışmak ve gelişmek adına adım adım ilerlemek." dedi.

Rossi, Portekiz'de 2020'ye kıyasla ufak da olsa daha iyi olduğunu, fakat büyük adımlar atmasının zor olduğunu belirtti.

"Doğrusu büyük bir adım atmak çok zor. Fakat her yarış pisti farklı. Burada, Katar'daki ikinci yarışa kıyasla biraz daha iyiyim, ama yine de üst grupta değilim."

“Antrenmanlarda geçen yıla göre biraz daha hızlıyım, ama yine de iyi pozisyonlar için savaşmak için yeterli değil."

“Bu yüzden yarın arkadan başlamak zor olacak ve hızım harika görünmüyor."

“Fakat ısınma turları için farklı bir şey deneyebiliriz ve urım yarın daha hızlı oluruz."

paylaşım
yorumlar
Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

Önceki haber

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

5s
2
Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

2s
3
Formula 1

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

1s
4
Formula 1

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

2s
5
Formula 1

Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış

1s
Son Haberler
MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor
MOTOGP

MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor

37dk
Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!
MOTOGP

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

4s
Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek
MOTOGP

Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek

5s
Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı
MOTOGP

Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

6s
Mir: “Marquez'in MotoGP’ye dönüşü, benim motivasyonumu değiştirmiyor”
MOTOGP

Mir: “Marquez'in MotoGP’ye dönüşü, benim motivasyonumu değiştirmiyor”

7s
Son Videolar
MotoGP Portekiz yarışı grid pozisyonları 00:38
MotoGP
35dk

MotoGP Portekiz yarışı grid pozisyonları

MotoGP 2021, Katar'da başladı 02:07
MotoGP
11 Nis 2021

MotoGP 2021, Katar'da başladı

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler 02:04
MotoGP
4 Nis 2021

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları 00:38
MotoGP
4 Nis 2021

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları

Katar MotoGP yarış özeti 02:24
MotoGP
29 Mar 2021

Katar MotoGP yarış özeti

Daha fazlası
Lewis Duncan
Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda! Portekiz GP
MotoGP / Sıralama turları raporu

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek Portekiz GP
MotoGP / Haberler

Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek

Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı
MotoGP / Haberler

Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

Daha fazlası
Valentino Rossi
Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’
MotoGP / Haberler

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı
MotoGP / Haberler

Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’ Katar GP
MotoGP / Haberler

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Mercedes'in arka tarafıyla ilgili güven eksikliği yaşamış

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"

Norris, son turundaki hatası yüzünden kendine kızgın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, son turundaki hatası yüzünden kendine kızgın

Son Haberler

MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

MotoGP'deki mevcut formu, Rossi'yi endişelendiriyor

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek
MOTOGP MotoGP / Haberler

Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek

Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı
MOTOGP MotoGP / Haberler

Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.