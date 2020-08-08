MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi

Motorsport.com, Çekya GP öncesinde yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan televizyon departmanından bir çalışanın izole edildiğini öğrendi. Aynı şekilde bu kişinin temas kurduğu diğer çalışanlar da izole edildi.

Sonuçların kesinleşmesi için ilgili kişilere ikinci kez test yapıldı ve sonuçlar bekleniyor.

MotoGP de sezonun yeniden başlaması için sıkı protokoller belirledi ve her yarış hafta sonunda bu kurallar uygulanıyor. Padoğa girmesi gereken tüm isimlerin sonucunun negatif çıkması gerekiyor.

Olası vakaların yayılmasını engellemek için, hazırlanan telefon uygulaması ile kişilerin kimlerle temas kurduğu belirleniyor ve onlar da karantina altına alınıyor.