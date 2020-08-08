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MotoGP / Son dakika

MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi

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MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 11:33

MotoGP Çekya GP öncesinde yapılan COVID-19 testlerinde televizyon ekibinden bir çalışanın pozitif çıktığı ancak buna rağmen yarışın devam edeceği öğrenildi.

Motorsport.com, Çekya GP öncesinde yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan televizyon departmanından bir çalışanın izole edildiğini öğrendi. Aynı şekilde bu kişinin temas kurduğu diğer çalışanlar da izole edildi.

Sonuçların kesinleşmesi için ilgili kişilere ikinci kez test yapıldı ve sonuçlar bekleniyor.

MotoGP de sezonun yeniden başlaması için sıkı protokoller belirledi ve her yarış hafta sonunda bu kurallar uygulanıyor. Padoğa girmesi gereken tüm isimlerin sonucunun negatif çıkması gerekiyor.

Olası vakaların yayılmasını engellemek için, hazırlanan telefon uygulaması ile kişilerin kimlerle temas kurduğu belirleniyor ve onlar da karantina altına alınıyor.

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Editör Lewis Duncan

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