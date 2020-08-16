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MotoGP / Son dakika

MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!

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MotoGP'de büyük kaza, Rossi ölümden döndü!
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 12:36

Johann Zarco ve Franco Morbidelli, Avusturya GP'de büyük bir kaza yaşadılar.

MotoGP'de sıradaki durak Avusturya'ydı ve Johann Zarco ile Franco Morbidelli, üçüncü viraj öncesindeki uzun düzlükte temas yaşadılar.

Temasın etkisiyle iki sürücü de düştü ve motosikletler kontrolden çıktı.

Her iki motosiklet de taklalar atarak piste doğru savruldu ve o sırada virajı dönen Valentino Rossi'nin hemen önüne doğru fırladı.

Motosikletler adeta şans eseri Rossi'ye ya da önünden geçen Maverick Vinales'e çarpmadı.

Böylelikle iki sürücü de ölümden dönmüş oldu.

Morbidelli hastaneye götürüldü ancak durumunun iyi olduğu açıklandı. Zarco ise yürüyerek pist dışına geldi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Kemal Şengül

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