MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
Katalonya'daki mücadele olaylı başladı, ilk virajda dört motosiklet kaza yaparken, kısa süre sonra bir diğer kazada şampiyona lideri Francesco Bagnaia kendini yerde buldu ve bacağının üstünden geçen bir motosiklet sonucu sakatlandı!
Pole pozisyonundan yarışa başlayan ve harika bir startla yerini koruyan Bagnaia, ikinci viraj çıkışı motosikletinin kontrolünü kaybetti ve devasa bir highside yaşadı.
Highside'ın ardından kendini pistin ortasında sertçe yerde bulan Bagnaia, doğal olarak arkadan gelen diğer motosikletlerden kaçınamadı.
Birkaç saniye sonra Bagnaia'nın bacağından bir motosiklet geçti ve şampiyona lideri hareketsiz kaldı.
Yarış hemen kırmızı bayrakla durdurulurken, Bagnaia'ya ilk müdahale için piste ambulans girdi.
İlk gelen bilgiler Pecco'nun bilincinin açık olduğu yönündeydi, kendisi de sedyeyle ambulansa alınırken baş parmağını havaya kaldırarak iyi olduğunu belirtti.
Şu anda sağlık merkezinde olan Bagnaia'nın durumu hakkındaki son bilgileri sizlere aktarıyor olacağız.
15:50 - MotoGP yönetimi, hem Bagnaia hem de Enea Bastianini'nin daha fazla kontrol için hastaneye transfer edildiklerini duyurdu.
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