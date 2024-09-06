MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

Marc Marquez'in 1000 gün aradan sonra İspanya'da elde ettiği geri dönüş zaferi manşetlerde bolca yer aldı.

Ancak sonrasında manşetlerde bu zaferin yerini, hafta sonu sonrasında damalı bayrağa altı tur kala kardeşi Alex ile dünya şampiyonu Bagnaia arasında meydana gelen kaza aldı.

Her ikisi de yaralanmadan kurtuldukları için şanslıydı ve çeşitli açılardan yapılan kapsamlı TV yayınları suçluyu net bir şekilde ayırt edemedi.

Bu olay Bagnaia'nın dünya şampiyonasındaki yerini Jorge Martin'e kaptırmasına ve Misano'daki çifte yarış öncesinde 23 puanlık bir farkla geride kalmasına neden oldu.



Bagnaia'nın bu sezonki ikinci yarış dışı kalmasının ardından yaptığı ilk yorumlar "Üzerimde adeta 170 kg vardı." oldu. Bagnaia genç Marquez'i, kendisinin yarışını kasıtlı olarak sona erdirmesiyle suçladı.

Bu suçlama Gresini Ducati sürücüsü tarafından reddedildi. Bagnaia ise Misano'da yaptığı yorumlardan dolayı özür diledi.

Alex Marquez Misano'da Bagnaia'nın özrünü kabul etti ancak tepkilere atıfta bulunarak "Şahsıma, takımıma ve imajıma zarar çoktan verildi." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Alex Marquez, Gresini Racing kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olay, internette ve MotoGP'nin resmi sosyal medya kanallarında tartışmalara yol açtı. Serinin Instagram hesabındaki olayın video klibi 317.000'den fazla beğeni alarak Grand Prix'nin en popüler premier sınıf klibi oldu ve uzun yorum listesi de buna eşlik etti.

Padoktaki diğer bazı sürücüler de durumla ilgili yorumlarda bulundu.



KTM test sürücüsü Pol Espargaro, "Sürücülerin sözlerini diğerlerine karşı kullanmak isteyen çok sayıda holigan var ve bu çok kötü." şeklinde yorum yaparken; Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, şunları söyledi: "Ne yazık ki MotoGP böyle bir yer."

"Futbol kadar olmasa da bazen ona yaklaşıyor, özellikle sporcular için en kötü kısmı bu."

"Bu tür durumlarda ortadan kaybolamazsınız, sadece yarışa odaklanıp sosyal medyayı unutamazsınız. Büyümeniz ve sosyal medyayla, baskıyla, eleştirilerle başa çıkmanız gerekiyor. Bu işimizin olumsuz bir yanı."

Marquez, son olarak basın toplantısında şunları söyledi: "Bunun genel olarak spor için iyi olmadığını düşünüyorum ve bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum."

"Sözleri için özür dilemesini takdir ediyorum ve hepsi bu kadar. Buradayız ve piste odaklanmamız gerekiyor, işimiz bu."