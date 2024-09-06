Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP San Marino GP

MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP hâlâ Aragon Grand Prix'sinde gerçekleşen Francesco Bagnaia ve Alex Marquez kazasının sosyal medyada ve padokta yarattığı etkilerle uğraşıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Marquez'in 1000 gün aradan sonra İspanya'da elde ettiği geri dönüş zaferi manşetlerde bolca yer aldı.

Ancak sonrasında manşetlerde bu zaferin yerini, hafta sonu sonrasında damalı bayrağa altı tur kala  kardeşi Alex ile dünya şampiyonu Bagnaia arasında meydana gelen kaza aldı.

Her ikisi de yaralanmadan kurtuldukları için şanslıydı ve çeşitli açılardan yapılan kapsamlı TV yayınları suçluyu net bir şekilde ayırt edemedi.

Bu olay Bagnaia'nın dünya şampiyonasındaki yerini Jorge Martin'e kaptırmasına ve Misano'daki çifte yarış öncesinde 23 puanlık bir farkla geride kalmasına neden oldu.
 
Bagnaia'nın bu sezonki ikinci yarış dışı kalmasının ardından yaptığı ilk yorumlar "Üzerimde adeta 170 kg vardı." oldu. Bagnaia genç Marquez'i, kendisinin yarışını kasıtlı olarak sona erdirmesiyle suçladı.

Bu suçlama Gresini Ducati sürücüsü tarafından reddedildi. Bagnaia ise Misano'da yaptığı yorumlardan dolayı özür diledi.

Alex Marquez Misano'da Bagnaia'nın özrünü kabul etti ancak tepkilere atıfta bulunarak "Şahsıma, takımıma ve imajıma zarar çoktan verildi." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing crash

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Alex Marquez, Gresini Racing kazası

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olay, internette ve MotoGP'nin resmi sosyal medya kanallarında tartışmalara yol açtı. Serinin Instagram hesabındaki olayın video klibi 317.000'den fazla beğeni alarak Grand Prix'nin en popüler premier sınıf klibi oldu ve uzun yorum listesi de buna eşlik etti.

Padoktaki diğer bazı sürücüler de durumla ilgili yorumlarda bulundu.
 
KTM test sürücüsü Pol Espargaro, "Sürücülerin sözlerini diğerlerine karşı kullanmak isteyen çok sayıda holigan var ve bu çok kötü." şeklinde yorum yaparken; Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, şunları söyledi: "Ne yazık ki MotoGP böyle bir yer."

"Futbol kadar olmasa da bazen ona yaklaşıyor, özellikle sporcular için en kötü kısmı bu."

"Bu tür durumlarda ortadan kaybolamazsınız, sadece yarışa odaklanıp sosyal medyayı unutamazsınız. Büyümeniz ve sosyal medyayla, baskıyla, eleştirilerle başa çıkmanız gerekiyor. Bu işimizin olumsuz bir yanı." 

Marquez, son olarak basın toplantısında şunları söyledi: "Bunun genel olarak spor için iyi olmadığını düşünüyorum ve bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum."

"Sözleri için özür dilemesini takdir ediyorum ve hepsi bu kadar. Buradayız ve piste odaklanmamız gerekiyor, işimiz bu."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP San Marino GP antrenman seansı: Bagnaia lider, Marquez ikinci
Sonraki haber MotoGP San Marino GP sıralama: Bagnaia pole'de, Marquez kaza yaptı!

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"
WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada

WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada

World Superbike
Magny-Cours
WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada
Alex Marquez
Daha fazlası
Alex Marquez
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

MotoGP
Aragon GP
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

MotoGP
Almanya GP
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"
Alex Marquez, Gresini ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Alex Marquez, Gresini ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı!

MotoGP
Hollanda GP
Alex Marquez, Gresini ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Son Haberler

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

F1 Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

F1 Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

F1 Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye