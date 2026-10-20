MotoGP Katar GP

MotoGP yönetimi, Katar GP'sinin planlandığı gibi yapılmasını istiyor

MotoGP Takımlar Birliği (IRTA), Orta Doğu'daki istikrarsız duruma rağmen üç hafta sonra düzenlenmesi planlanan Katar Grand Prix'sinin gerçekleştirilmesini istediğini takımlara bildirdi.

Oriol Puigdemont Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 12:30

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Race start

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Başlangıçta nisan ayında yapılması planlanan yarış, şubat ayının sonlarında İran'da savaşın başlamasının ardından ertelenmiş ve 6-8 Kasım tarihlerine alınmıştı.

Bölgedeki durum ilk aşamalara kıyasla daha az yoğun olsa da güvenlik endişeleri sürüyor. Buna karşın şampiyonanın organizatörü MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), Katar makamlarından ve yerel organizatörden aldığı güvencelerin etkinliğin güvenliğini sağlamak için yeterli olduğunu düşünüyor.

Katar yarışı, gelecek hafta sonu düzenlenecek Avustralya Grand Prix'si ve bir sonraki hafta yapılacak Malezya yarışıyla başlayacak üç yarışlık serinin son ayağı olacak.

MotoGP padoğunun başkent Doha'nın dışındaki Luseyl Pisti'nde kurulmasına 15 gün kala Uluslararası Yol Yarışı Takımları Birliği (IRTA), tüm takımlara bir e-posta göndererek yarışı düzenleme niyetinde olduğunu bildirdi.

IRTA, mesajında yerel organizatörün özel bir acil durum planı hazırladığını ve bu planın MGPSEG'nin aldığı tavsiyelerle desteklendiğini vurguladı. Takımları temsil eden kuruluş ayrıca ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle iletişim hâlinde olduğunu belirtti.

Şampiyonada yer alan şirketlerin, çalışanlarının istikrarsız kabul edilen bölgelere seyahat etmesini yasaklayan kendi iç politikaları göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde hangi önlemleri alacakları henüz belirsizliğini koruyor.

Sürücüler arasında da Katar'a seyahat konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Büyük çoğunluk Doha'ya gitme konusunda endişelerini dile getirirken bazı sürücüler yarışın düzenlenmesine karşı herhangi bir çekince belirtmedi.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre gridin yaklaşık dörtte üçü Katar'da yarışmaktan kaçınmayı tercih ediyor. Geriye kalan dörtte birlik kesim ise yarışın planlandığı gibi yapılmasını destekliyor.

Bir sonraki önemli gelişmenin, Phillip Island'da perşembe günü sürücülere konuyla ilgili görüşlerinin sorulmasıyla yaşanması bekleniyor.

MGPSEG ile takımlar arasındaki görüşmeler sırasında hem CEO Carmelo Ezpeleta hem de şampiyonanın CEO yardımcısı olan oğlu Carlos Ezpeleta, Katar hükümetinden gelen mesajı öne çıkardı. Söz konusu mesajda, Hamad Uluslararası Havalimanı'nın normal şekilde ve tam kapasiteyle faaliyet gösterdiği belirtildi.

Carmelo Ezpeleta, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Durumu yakından takip ediyoruz. Katar'a seyahat etmeyi planlıyoruz ancak elbette tüm personelin ve taraftarların güvenliği ve refahı en büyük önceliğimiz. Gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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