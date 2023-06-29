MotoGP yönetimi, Honda ve Yamaha'ya imtiyaz vermeye hazırlanıyor!
MotoGP'nin haklarını elinde bulunduran Dorna Sports, son dönemde zorluklar yaşayan Honda ve Yamaha'nın özel imtiyazlardan faydalanması için hazırlandıklarını açıkladı.
Son üç yıldır Avrupalı üreticilere karşı zorlanan Japon üreticiler, özellikle bu yıl itibariyle -kendi standartlarına göre- dibi görmüş vaziyetteler.
İki üreticinin de elinde Marc Marquez ve Fabio Quartararo gibi şampiyon isimler var, ancak Marquez sürülemez durumdaki Honda nedeniyle sürekli düşerken, Quartararo motosikletin performans düşüklüğü nedeniyle birçok yarışı orta gruba kısılmış halde geçiriyor.
Bu durumun seriye zarar verdiğini bilen MotoGP sportif direktörü Carlos Ezpelata, gelecek sezon Japon üreticilere imtiyaz tanınabileceğini söylüyor.
Radio Catalunya'ya konuşan Ezpelata, "Sadece Honda'ya değil, Yamaha'ya da yardımcı olabilmek için çok çalışıyoruz, çünkü daha hızlı bir şekilde yeniden rekabetçi olabilirler."
"Honda ve Yamaha geçmişte imtiyaz yönetmeliklerinin spora girişi kapsamında çok düşünceli davrandılar."
"Ducati'nin rekabetçi olması, Suzuki'nin hızlanması, KTM ile Aprilia'nın da resmi olarak şampiyonaya giriş yapması önem taşıyordu."
"Diğer üreticilerin de imtiyaz sistemini güncellemek konusundaki tavrımızı desteklemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Hem şu anda seriyi domine eden Ducati, hem de galibiyet mücadelesi veren Aprilia-KTM ikilisi, geçmişte birtakım imtiyazlardan faydalandılar.
2014'te getirilen kural çerçevesinde, bir önceki sezon kuru zeminde galibiyet elde edemeyen tüm takımlara imtiyaz verildi.
Bu sayede üç üretici de epey gelişti, Ducati 2016, KTM 2020, Aprilia da 2022 sezonunda kuru zeminde galibiyetlere ulaşarak imtiyazları kaybetti.
Mevcut kural ise daha sert, artık bir üreticinin sezon boyunca hiç podyum görmemiş olması gerekiyor.
Bu noktada sıkıntı, Honda'nın Alex Rins ile COTA'da galibiyete ulaşması, aynı yarışta Fabio Quartararo'nun da podyum görmesi.
Dolayısıyla mevcut kuralların değiştirilmesi, bunun için de Ducati-Aprilia-KTM üçlüsünün desteği şart.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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