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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

MotoGP yönetimi, Endülüs GP için sarı bayrak kurallarını değiştirdi

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MotoGP yönetimi, Endülüs GP için sarı bayrak kurallarını değiştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 Tem 2020 15:48

MotoGP, bu hafta sonu Jerez'de yapılacak Endülüs Grand Prix'si için, aynı pistte geçen hafta yapılan İspanya GP'de yaşanan olaylar sonrasında, sarı bayrak kurallarını değiştirdi.

Cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansının son bölümlerinde Marc Marquez, Alex Rins'in hızlı tur attığı sırada, pistin üçüncü ve dördüncü virajının bulunduğu bölümde, yarış çizgisi üzerinde gaz kesti.

Durum, hakemler tarafından inceleme altına alındı, ancak Marquez hakemler tarafından suçsuz bulundu çünkü Marquez, Iker Lecuona'nın ikinci virajda yaşadığı kazası sonrasında çıkan sarı bayraklar sebebiyle yavaşlamıştı.

Sıralamalarda - aralarında pole pozisyonu sahibi Fabio Quartararo'nun da bulunduğu - pek çok sürücü, seansın sonuna doğru, Jack Miller ve Rins'in 11. virajda yaşadıkları kazalara rağmen, tur zamanlarını geliştirdiler.

Bu durum sonrasında sarı bayrakların işlevi hakkında tekrardan tartışmalar ortaya çıktı, ve Quartararo'nun Petronas Yamaha'daki takım arkadaşı Franco Morbidelli, Perşembe günü sarı bayrak kuralının değiştirilmesiyle ilgili bir toplantı yapıldığını açıkladı.

An itibariyle sürücü, tek veya çift sarı bayrak olması fark etmeksizin, sarı bayrağın dalgalandığı sektörde yavaşlamak zorunda kalacak, aksi takdirde ceza almakla karşı karşıya kalacak.

Kural değişikliği hakkında konuşan Morbidelli şunları söyledi: "Yapılan toplantı, güvenliği artırmak amacıyla yapıldı. Kurul, sarı bayrak kurallarını daha açık bir hale ve daha katı bir hale getirme kararı aldı."

"Bu yüzden şu andan itibaren, tek veya çift sarı bayrak dalgalanması fark etmeksizin, yavaşlamak zorunda kalacağız."

"Bu kurala destek veriyorum çünkü güvenliği artırıyor. Şu andan itibaren antrenmanlarda ve sıralamalarda böyle olacak, ve yarışta ise olduğu gibi devam edeceğiz."

"Yarış kontrol bizim zamanımızı da takip ediyor olacak. Yavaşlamanız gerekecek ve onlar da sektör zamanlarını kontrol ediyor olacaklar."

"Ve eğer zamanınızı geliştirirseniz ceza alacaksınız, yeni kural bu şekilde."

Sarı bayraklar altında yavaşlamamanı cezasının ne olacağı bilinmiyor, ancak beklentilere göre ceza, yarış için bir grid cezası olacak.

Geçen hafta yaşanan üçüncü antrenman seansındaki olay hakkında yorum yapan Marquez, hatanın Rins'de olduğunu, çünkü kendisinin o ana kadar kimsenin hızlı tur atacağını "beklemediğini" söyledi.

Aprilia pilotu Bradley Smith ise, 11. virajda çıkan sarı bayraklar sonrasında yapılan tur gelişimleri sonrasında pole pozisyonunun kimde olması gerektiği konusunda kafasında "soru işaretleri" olduğunu söyledi.

 
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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Editör Lewis Duncan

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