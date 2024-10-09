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MotoGP

MotoGP, yeni logosunu Valencia’da tanıtacak

MotoGP, sezonun son yarışı Valencia'da yeni logosunu tanıtacağını resmen duyurdu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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MotoGP'nin mevcut logosu 2000 yılından beri kullanılıyor ve 2007'de ufak bir değişiklik geçirmişti, ancak modern dönemde büyük ölçüde aynı kalmıştı.

Son yıllarda kimliğini yenileme sürecinde olan MotoGP, 2023 sezonunda Marco Beltrami tarafından bestelenen yeni bir tema müziğine kavuşmuştu.

Yeni bir logo üzerine yapılan çalışmalar ise ilk kez Nisan ayında Motorsport İspanya'nın bir haberinde ortaya çıkmıştı.

Bu haber yıl sonunda tamamlanması planlanan Liberty Media’nın, MotoGP’nin %86 hissesini satın almasının ardından gerçekleşmişti ancak yeni logonun bu gelişmeden önce de planlandığı bildirildi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna Sports, 17 Kasım’da Valencia’da düzenlenecek yeniden organize edilmiş ödül töreninin ardından yeni logonun tanıtılacağını doğruladı.

Bağımsız tasarım stüdyosu Pentagram ile iş birliği yapan Dorna, basın açıklamasında şunları belirtti: "Dünyanın en büyük bağımsız tasarım stüdyosu Pentagram ile çalıştıktan sonra, dünyanın en heyecan verici sporu, yeni bir marka kimliğini ortaya çıkarmaya hazır."

"Zengin mirasımızı ve sporun olmak istediği her şeyi yansıtacak şekilde tasarlanan geleceğin MotoGP'si, hayranlar, sürücüler ve sporun içindeki kilit kişilerle bir yılı aşkın süredir yapılan araştırmaların bir sonucudur."

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Enes Erdemirel
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Enes Erdemirel
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