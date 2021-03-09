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MotoGP / BMW MotoGP Güvenlik Araçları / Son dakika

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

Ekleyen:
, Editör

MotoGP, 2021 sezonunda kullanacağı BMW Güvenlik Araçları'nı görücüye çıkardı.

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

1999'dan itibaren "MotoGP'nin resmi aracı" olan BMW, 2021 sezonunda kullanılacak olan araçlarını tanıttı.

2021 sezonunda BMW, en son model M araçları ile üç yeni Güvenlik Aracı'nı tanıttı. Bu modeller ise M3 Sedan, M4 Coupe, ve  M5 CS oldu. Daha önceki senelerin araçlarında ağırlıklı olarak beyaz renk düzeni kullanılırken, bu senenin araçlarında ise farklı renkler kullanıldı.

M3 Competition Sedan'DA Donuk Gri Koyu Metalik rengi kullanılırken, M4 Competition Coupe aracında ise Sao Paulo Sarısı rengi kullanılacak. Filonun en güçlü aracı olan M5 CS'de ise Donuk Deri Yeşil Metalik renk düzeni kullanılacak.

Bu araçlara ek olarak, X5 M Medikal Aracı da filonun içerisine dahil edildi.

BMW M5 CS Safety Car

BMW M5 CS Safety Car

Fotoğraf: BMW AG

BMW M4 Competition Coupé Safety Car

BMW M4 Competition Coupé Safety Car

Fotoğraf: BMW AG

Filonun araç kısmındaki araçlara ek olarak BMW, filoya bir motosiklet de ekledi. BMW Motorrad'ın ilk M model motosikleti olan 1000 RR modeli, Güvenlik Motosikleti adı ile filoda yer aldı. Beyaz renk düzeni ile piste çıkacak olan Güvenlik Motosikleti'nin renk düzeni, Superbike Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden BMW M 1000 RR motosikletinde de kullanılacak.

2021 MotoGP sezonunun ilk yarışı, 28 Mart'ta Katar'da bulunan Losail Pisti'nde gerçekleştirilecek, ancak BMW Güvenlik Aracı filosu ise, sezonun ilk Avrupa yarışı olması planlanan ve Portimao'da gerçekleştirilmesi beklenen Portekiz GP'sinde padokta yerini alacak.

BMW M3 Competition Limousine Safety Car

BMW M3 Competition Limousine Safety Car

Fotoğraf: BMW AG

BMW M 1000 RR Safety Bike

BMW M 1000 RR Safety Bike

Fotoğraf: BMW AG

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Seri MotoGP
Etkinlik BMW MotoGP Güvenlik Araçları
Alt-etkinlik Tanıtım
Editör Efe Kahya

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