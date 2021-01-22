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MotoGP / Son dakika

MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı

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MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 MotoGP sezonu, Katar'da yapılacak iki yarışla başlayacak ve sezon, COVID-19 nedeniyle Nisan ayında Portekiz GP ile devam edecek.

MotoGP, geçen yılın sonunda 20 yarışlık 2021 MotoGP geçici takvimini açıklamıştı ancak COVID-19 durumu nedeniyle takvimde değişiklikler olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu ayın başında Malezya'da yapılması planlanan sezon öncesi testi iptal edilirken, Katar'daki testin gün sayısı artırıldı.

MotoGP takımları, takvimdeki olası değişiklikleri görüşmek amacıyla geçen hafta bir toplantı düzenlediler ve burada 28 Mart'taki Katar yarışını, Bahreyn GP ile çakışmasından ötürü 21 Mart'a çekmeyi düşündüler.

Ancak MotoGP, Katar GP'nin 28 Mart'ta planlandığı gibi devam edeceğini ve ardından 4 Nisan'daki aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacağını duyurdu. Bu yarışa Doha GP adı verildi.

Sezon bu iki yarışın ardından 18 Nisan'da Portimao'da yapılacak Portekiz GP ile devam edecek ve ardından 2 Mayıs'ta Jerez pistinde İspanya GP gerçekleştirilecek.

COVID-19 salgını nedeniyle ABD ve Arjantin GP'leri Nisan aylarından, yılın son çeyreğine kadar ertelendi. Ancak şimdilik iki yarışa da herhangi bir tarih verilmedi.

Şimdilik başka bir değişiklik bulunmuyor. Ancak Ağustos ayında yapılması planlanan ancak iptal edilen Çek GP'nin yeri takvimden çıkarıldı. Ayrıca Rusya'daki Igora Drive pisti de artık yedek listede değil.

Açıklamada, “Devam eden Covid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan karantina durumu, ne yazık ki hem Arjantin GP'nin hem de Amerika GP'nin 2021'in son çeyreğine ertelenmesini zorunlu kılıyor."

"Diğer güncellemeler veya değişiklikler en kısa sürede gerçekleştirilecek." denildi.

MotoGP'de yeni sezonun ilk testi 6-7 Mart'ta Losail'de yapılacak ve ardından 10-12 Mart'ta ikinci bir test daha gerçekleştirilecek.

Şimdilik yarışların seyircilere açık olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

2021 MotoGP takvimi:

Tarih  Yer
28 Mart Katar Losail
4 Nisan Katar Losail
18 Nisan Portekiz Algarve
2 Mayıs ispanya Jerez
16 Mayıs Fransa Le Mans
30 Mayıs İtalya Mugello
6 Haziran ispanya Barcelona
20 Haziran Almanya Sachsenring
27 Haziran Hollanda Assen
11 Temmuz Finlandiya KymiRing
15 Ağustos Avusturya Red Bull Ring
29 Ağustos Birleşik Krallık Silverstone
12 Eylül ispanya Aragon
19 Eylül San Marino Misano
3 Ekim Japonya Motegi
10 Ekim Tayland Buriram
24 Ekim Avustralya Phillip Island
31 Ekim Malezya Sepang
14 Kasım ispanya Valencia

Salgına bağlı olarak ertelenen yarışlar:

Arjantin - Termas de Rio Hondo

Amerika - Circuit of the Americas

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Editör Lewis Duncan

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