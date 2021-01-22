MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı

MotoGP, geçen yılın sonunda 20 yarışlık 2021 MotoGP geçici takvimini açıklamıştı ancak COVID-19 durumu nedeniyle takvimde değişiklikler olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu ayın başında Malezya'da yapılması planlanan sezon öncesi testi iptal edilirken, Katar'daki testin gün sayısı artırıldı.

MotoGP takımları, takvimdeki olası değişiklikleri görüşmek amacıyla geçen hafta bir toplantı düzenlediler ve burada 28 Mart'taki Katar yarışını, Bahreyn GP ile çakışmasından ötürü 21 Mart'a çekmeyi düşündüler.

Ancak MotoGP, Katar GP'nin 28 Mart'ta planlandığı gibi devam edeceğini ve ardından 4 Nisan'daki aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılacağını duyurdu. Bu yarışa Doha GP adı verildi.

Sezon bu iki yarışın ardından 18 Nisan'da Portimao'da yapılacak Portekiz GP ile devam edecek ve ardından 2 Mayıs'ta Jerez pistinde İspanya GP gerçekleştirilecek.

COVID-19 salgını nedeniyle ABD ve Arjantin GP'leri Nisan aylarından, yılın son çeyreğine kadar ertelendi. Ancak şimdilik iki yarışa da herhangi bir tarih verilmedi.

Şimdilik başka bir değişiklik bulunmuyor. Ancak Ağustos ayında yapılması planlanan ancak iptal edilen Çek GP'nin yeri takvimden çıkarıldı. Ayrıca Rusya'daki Igora Drive pisti de artık yedek listede değil.

Açıklamada, “Devam eden Covid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan karantina durumu, ne yazık ki hem Arjantin GP'nin hem de Amerika GP'nin 2021'in son çeyreğine ertelenmesini zorunlu kılıyor."

"Diğer güncellemeler veya değişiklikler en kısa sürede gerçekleştirilecek." denildi.

MotoGP'de yeni sezonun ilk testi 6-7 Mart'ta Losail'de yapılacak ve ardından 10-12 Mart'ta ikinci bir test daha gerçekleştirilecek.

Şimdilik yarışların seyircilere açık olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

2021 MotoGP takvimi:

Tarih Yer 28 Mart Losail 4 Nisan Losail 18 Nisan Algarve 2 Mayıs Jerez 16 Mayıs Le Mans 30 Mayıs Mugello 6 Haziran Barcelona 20 Haziran Sachsenring 27 Haziran Assen 11 Temmuz KymiRing 15 Ağustos Red Bull Ring 29 Ağustos Silverstone 12 Eylül Aragon 19 Eylül Misano 3 Ekim Motegi 10 Ekim Buriram 24 Ekim Phillip Island 31 Ekim Sepang 14 Kasım Valencia

Salgına bağlı olarak ertelenen yarışlar:

Arjantin - Termas de Rio Hondo

Amerika - Circuit of the Americas