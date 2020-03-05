MotoGP, yarışları seyircisiz yapma ihtimaline açık

Katar'ın İtalya'dan ülkeye girenleri 14 gün boyunca karantinada tutma kararı sonrası MotoGP sezonunun ilk yarışı iptal edilmiş, Tayland yarışı ise büyük halka açık etkinliklerin yasağı nedeniyle ertelenmişti.

Yeni takvime göre sezonun ilk yarışı Austin olacak ve Tayland yarışı da 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte, dünya genelindeki vakalarda yaşanan artış nedeniyle, sezonun ilerleyen kısmındaki yarışların nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Katar Moto2 ve Moto3 yarışı öncesi konuşan Ezpeleta, etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamak için yarışların kapalı kapılar ardında, yani seyircisiz olarak yapılabileceğini söyledi.

Yarışı kapalı kapılar ardında yapmanın bir seçenek olup olmadığı sorusuna Ezpeleta, “Her şey mümkün. Bizim için en önemli şey, eksiksiz bir çözüm bulabilmemiz. Bu konuda FIM ve IRTA ile birlikte çalışıyoruz."

"Ekonomik argümanlardan daha da önemli olan şeyler var. Mesela yarış yapabilmemiz. Sizi temin ederim mümkün olduğunca çok yarış yapmaya çalışacağız."

"Şu anda iyimser olup olmadığımı söyleyemem, ancak söyleyebileceğim tek şey kalan yarışları devam ettirmek için çok çalıştığımız." dedi.

Ezpeleta, Dorna'nın Katar yeni kısıtlamalar getirmeden önce Fransa'dan tüm takımların katıldığı özel bir uçuş düzenlemeye çalıştığını ancak son anda bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Ezpeleta, Losail'de yapılan çalışmalar nedeniyle, bu yıl hiçbir noktada Katar'a yer olmadığını da söyledi.

Ayrıca Dorna'nın sözleşmeli olarak gerçekleştirebileceği minimum yarış sayısının 13 olduğunu da doğruladı.