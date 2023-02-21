MotoGP, yarış yönetiminde değişikliğe gitti
MotoGP, yeni sezon öncesi yarış yönetiminde orta çaplı değişiklikler gerçekleştirdi.
Geçen yıl birçok sürücü tarafından hakem kararları nedeniyle sertçe eleştirilen FIM, kişi bazında herhangi bir değişiklik yapmasa da orta çaplı bir yeniden yapılanmaya gitme kararı almış vaziyette.
FIM ve Dorna'nın oluşturduğu Daimi Büro tarafından planlanan değişiklikler, yeni sezonun başlamasıyla beraber devreye girecek.
Yeniden yapılanma kapsamında MotoGP yarış direktörü Mike Webb görevine devam edecek; tek değişiklik, bu sezondan itibaren Cumartesi günleri gerçekleştirilmeye başlanacak sprint yarışlarında da görev yapacak olması.
Webb'in yardımcısı Graham Webber, gelecek sezondan itibaren Moto2 ve Moto3 yarış direktörlüğü rolünü üstlenecek. Webber ayrıca geçtiğimiz sezonlarda yürüttüğü MotoE yarış direktörü görevini de sürdürecek.
Geçmişte Red Bull MotoGP Rookies Cup ve MotoGP ile aynı zamana denk gelen alt serilerde görev yapmakta olan George Massaro ise artık MotoGP kapsamındaki Rookie ve Talent Cup serilerinin yarış direktörlüğünü üstlenecek.
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