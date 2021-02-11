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MotoGP / Son dakika

MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar

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MotoGP ve Takımlar Birliği, beş senelik yeni bir anlaşma imzaladılar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

MotoGP, Dorna Sports ve Uluslararası Yol Yarışları Takımlar Birliği (IRTA) ile beş yıllık kontrat uzatılması için imza attı. bu uzatma ise 2022'den beri geçerli olacak.

2016 yılında Dorna, MotoGP'nin uydu takımları ile beş yıllık bir sözleşme imzalayarak 2017-2021 yılları arasında takımları güvence altına alacak ve - aralarında başka şeylerin de bulunduğu -  finansal destek sağlayacak bir anlaşma ortaya koydu.

Uluslararası Yol Yarışları Takımlar Birliği (IRTA) 1986 yılında kuruldu ve MotoGP'nin karar verme sürecinde, grand prix yarışlarında yer alan takımların sesi olmayı amaçladı.

Yapılan son anlaşmayla beraber Dorna'nın IRTA ile olan birlikteliği güçlenmeye devam edecek. Bu birliktelik ise uydu takımlarına -daha rekabetçi bir grid oluşması amacıyla- olan desteğin en önemli nedenlerinden biri.

2020'de üç tane uydu takımı sürücüsü - Petronas SRT ikilisi Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli ile Tech 3'dan Miguel Oliveira - 14 yarışın sekizini kazanmayı başardı. 

Yeni anlaşma ise ikinci bir beş yıllık dönemi kapsayacak. Yapılan bu anlaşma, Dorna ile IRTA arasında yapılan yedinci anlaşma olma özelliğini de taşımakta.

Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, "IRTA ve uydu takımlar ile yeni bir beş yıllık anlaşma imzalamaktan çok mutluyuz, daha mutlu olamazdık."

"Şu ana kadar başardığımız şeylerden gurur duyuyorum ve birlikteliğimizi devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum."

"MotoGP'ye katıldığımızda (1992) yaptığımız ilk şeylerden biri IRTA ile yakından çalışmak oldu. Rekabetin tarihi seviyeleri ve spora olan ilgi, her zaman bizim paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir kazanç olmuştur."

"Uydu takımlarımızın gittikçe güçlendiklerini görmek bana inanılmaz bir zevk veriyor ve onlarla beraber en az beş sene daha beraber çalışacak olmak, MotoGP'yi yeni noktalara taşımak için yeniden beraber ilerleyecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor."

"Aynı zamanda hem Mike Trimby (IRTA CEO'su) hem de Herve Poncharal'a (IRTA Başkanı), şampiyonaya verdikleri tavsiyelerden; onlarla olan ilişkilerimizden ve spora getirdikleri paha biçilemez değerlerinden dolayı büyük teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

 

Poncharal ise şunları söyledi: "2021 MotoGP sezonu daha başlamadı, ancak şu anda dünyayla paylaşacağımız çok güzel haberler var; Dorna, IRTA ve MotoGP Uydu Takımları, 2022'den 2026'ya kadar beş yıllık bir sezon için daha anlaşarak partnerliklerini geliştirdiler.

"Bu, bizim alabileceğimiz en iyi haber olabilir."

"Kolay dönemlerden geçtiğimiz söylenemez ancak arkamızda bir güvenliğin olması, netlik olması ve aynı partnerlerle çalışmaya devam etmek her zaman büyük bir bonustur."

"Bay Carmelo Ezpeleta tarafından yönetilen, Dorna gibi büyük bir organizatörün yanımızda olması, hepimiz için büyük bir hayaldir."

"1992'den yani beraber çalışmaya başladığımız seneden beri, devam eden bu birliktelik gerçekten inanılmaz oldu ve her sene gelişmeye devam etti."

"Takımlar veya pilotlar tarafından ortaya çıkan tüm sorular veya istekler, her zaman Dorna tarafından özel bir değerlendirmeye alınır."

"İşin güvenlik, rekabet, teknik ve şov kısmı her zaman gelişmeye devam etti."

Son birkaç hafta içerisinde LCR ve Gresini, 2021 sonrasında MotoGP'de yarışma üzerine olan bağlılıkları üzerine bir anlaşma imzaladılar; Ducati, KTM ve Honda ise Dorna ile yeni beş yıllık bir anlaşma imzalayan ilk üç üretici oldular. 

Takımlar ve Dorna arasındaki anlaşmanın 2021'de sonlanacağı göz önüne alındığında, seride bir takım değişiklikler olması bekleniyor. Bunlardan bir tanesi ise Avintia'nın MotoGP'den ayrılması olabilir - böyle bir durumda ise, 2021 sezonunda Avintia ile yarışacak olan Luca Marini'yi destekleyen, VR46'nin seriye geçiş yapması bekleniyor.

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Editör Lewis Duncan

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