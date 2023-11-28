MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu
Aprilia'dan Maverick Vinales, Valensiya'daki sezon sonrası testini KTM'den Brad Binder'in önünde zirvede tamamlarken, Marc Marquez de Ducati'deki ilk pist gününde dördüncü oldu.
2024 sezonu öncesindeki ilk resmi testin en önemli olayı Marc Marquez'in Gresini Ducati ile yaptığı çıkıştı.
Marquez, MotoGP kariyerinde ilk kez Honda olmayan bir motosikletle piste çıktı. Salı sabahı ilk turu için piste çıkması çok ses getirdi.
Sponsorsuz Ducati'siyle yerel saatle 11:14'te piste çıkan Marquez, ilk turunu en hızlı üçüncü isim olarak tamamladı.
Günün bitimine bir buçuk saatten biraz fazla bir süre kala Marquez 1:29.460'lık derecesini 1:29.424'e çekerek derecesiyle ilk sıraya yükseldi.
Marquez'in en iyi turu zirvede uzun süre kalmadı. Marquez, damalı bayraktan çok önce gününü tamamladı.
Günü dördüncü sırada tamamlayan Marquez, 2024 RS-GP ile en iyi turu atan ve 1:29.253 ile günü lider tamamlayan Vinales'in en iyi turundan sadece 0.171 saniye uzakta kaldı.
Soğuk ve rüzgarlı koşullar altında koşulan ilk bir saat içinde sadece altı sürücü tur zamanı kaydetti. Vinales 1:31.256s ile ilk saatin sonunda en hızlı isim oldu.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bike of Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM
86 tur ile günü kapatan Vinales, seansın en iyi turunu günün sonunda attı ve Brad Binder'in 0.028 saniye önünde yer aldı.
Binder, 2024 spesifikasyonlu KTM'siyle ilk ikide yer aldı. Binder ve takım arkadaşı Jack Miller, kamuflajlı bir görünümle gizlenmiş yeni bir aerodinamik konsepti test etti.
Marco Bezzecchi 2023 VR46 Ducati ile Marc Marquez'i 0.078 saniye farkla geçerek üçüncü olurken, Raul Fernandez RNF Racing'in son dönemdeki çöküşüne rağmen Aprilia için test yaptı.
Alex Marquez ikinci Gresini Ducati ile altıncı olurken, Fabio Di Giannantonio ilk kez VR46 ile piste çıktı ve yedinci oldu.
Enea Bastianini fabrika çıkışlı Ducati'siyle Miller'ın önünde yer alırken, Luca Marini 10. sırada ve Honda ile ilk piste çıktığı gün liderin 0.703 saniye gerisinde yer aldı.
Dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, güncellenmiş 2024 prototip Yamaha ile Fabio Quartararo'nun önünde 11. olurken, Joan Mir 13. oldu.
Şampiyona ikincisi Jorge Martin Salı günü iki kez kaza yaptı. İlk kazasını ise, 2024 Ducati ile ilk turunda yaptı.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
Pramac sürücüsü, yeni Pramac takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin 0.054s önünde 15. sırada yer aldı.
Johann Zarco LCR Honda ile yaptığı kazanın ardından 17. olurken, MotoGP çaylağı Pedro Acosta Tech3 GasGas ile yaptığı taklanın ardından 18. olarak 1.2s geride kaldı.
Aleix Espargaro (Aprilia), iki hafta önce Katar'da kırılan bacağının tedavisi için seansı erken noktaladı. 17 turla günü sonlandırdı ve 22. oldu.
Alex Rins Yamaha'daki ilk pist gününde 19. oldu ve 1.3 saniye geride kaldı.
|Pozisyon
|Sürücü/Motosiklet
|Derece/Turlar
|1
|Maverick Viñales
Aprilia RS-GP
|1'29.253
86
|2
|Brad Binder
KTM RC16
|1'29.281
51
|3
|Marco Bezzecchi
Ducati Desmosedici GP22
|1'29.346
62
|4
|Marc Márquez
Ducati Desmosedici GP22
|1'29.424
49
|5
|Raúl Fernández
Aprilia RS-GP
|1'29.516
64
|6
|Álex Márquez
Ducati Desmosedici GP22
|1'29.638
56
|7
|Fabio Di Giannantonio
Ducati Desmosedici GP22
|1'29.662
60
|8
|Enea Bastianini
Ducati Desmosedici GP23
|1'29.796
56
|9
|Jack Miller
KTM RC16
|1'29.901
62
|10
|Luca Marini
Honda RC213V
|1'29.956
72
|11
|Francesco Bagnaia
Ducati Desmosedici GP23
|1'29.970
51
|12
|Fabio Quartararo
Yamaha YZR-M1
|1'30.022
63
|13
|Joan Mir
Honda RC213V
|1'30.051
69
|14
|Augusto Fernández
KTM RC16
|1'30.077
72
|15
|Jorge Martín
Ducati Desmosedici GP23
|1'30.152
51
|16
|Franco Morbidelli
Ducati Desmosedici GP23
|1'30.206
69
|17
|Johann Zarco
Honda RC213V
|1'30.283
61
|18
|Pedro Acosta
KTM RC16
|1'30.476
70
|19
|Alex Rins
Yamaha YZR-M1
|1'30.564
54
|20
|Cal Crutchlow
Yamaha YZR-M1
|1'30.765
74
|21
|Takaaki Nakagami
Honda RC213V
|1'30.976
63
|22
|Aleix Espargaró
Aprilia RS-GP
|1'32.312
17
|23
|Lorenzo Savadori
Aprilia RS-GP
|1'32.684
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