MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

2024 sezonu öncesindeki ilk resmi testin en önemli olayı Marc Marquez'in Gresini Ducati ile yaptığı çıkıştı.

Marquez, MotoGP kariyerinde ilk kez Honda olmayan bir motosikletle piste çıktı. Salı sabahı ilk turu için piste çıkması çok ses getirdi.

Sponsorsuz Ducati'siyle yerel saatle 11:14'te piste çıkan Marquez, ilk turunu en hızlı üçüncü isim olarak tamamladı.

Günün bitimine bir buçuk saatten biraz fazla bir süre kala Marquez 1:29.460'lık derecesini 1:29.424'e çekerek derecesiyle ilk sıraya yükseldi.

Marquez'in en iyi turu zirvede uzun süre kalmadı. Marquez, damalı bayraktan çok önce gününü tamamladı.

Günü dördüncü sırada tamamlayan Marquez, 2024 RS-GP ile en iyi turu atan ve 1:29.253 ile günü lider tamamlayan Vinales'in en iyi turundan sadece 0.171 saniye uzakta kaldı.

Soğuk ve rüzgarlı koşullar altında koşulan ilk bir saat içinde sadece altı sürücü tur zamanı kaydetti. Vinales 1:31.256s ile ilk saatin sonunda en hızlı isim oldu.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM

86 tur ile günü kapatan Vinales, seansın en iyi turunu günün sonunda attı ve Brad Binder'in 0.028 saniye önünde yer aldı.

Binder, 2024 spesifikasyonlu KTM'siyle ilk ikide yer aldı. Binder ve takım arkadaşı Jack Miller, kamuflajlı bir görünümle gizlenmiş yeni bir aerodinamik konsepti test etti.

Marco Bezzecchi 2023 VR46 Ducati ile Marc Marquez'i 0.078 saniye farkla geçerek üçüncü olurken, Raul Fernandez RNF Racing'in son dönemdeki çöküşüne rağmen Aprilia için test yaptı.

Alex Marquez ikinci Gresini Ducati ile altıncı olurken, Fabio Di Giannantonio ilk kez VR46 ile piste çıktı ve yedinci oldu.

Enea Bastianini fabrika çıkışlı Ducati'siyle Miller'ın önünde yer alırken, Luca Marini 10. sırada ve Honda ile ilk piste çıktığı gün liderin 0.703 saniye gerisinde yer aldı.

Dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, güncellenmiş 2024 prototip Yamaha ile Fabio Quartararo'nun önünde 11. olurken, Joan Mir 13. oldu.

Şampiyona ikincisi Jorge Martin Salı günü iki kez kaza yaptı. İlk kazasını ise, 2024 Ducati ile ilk turunda yaptı.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü, yeni Pramac takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin 0.054s önünde 15. sırada yer aldı.

Johann Zarco LCR Honda ile yaptığı kazanın ardından 17. olurken, MotoGP çaylağı Pedro Acosta Tech3 GasGas ile yaptığı taklanın ardından 18. olarak 1.2s geride kaldı.

Aleix Espargaro (Aprilia), iki hafta önce Katar'da kırılan bacağının tedavisi için seansı erken noktaladı. 17 turla günü sonlandırdı ve 22. oldu.

Alex Rins Yamaha'daki ilk pist gününde 19. oldu ve 1.3 saniye geride kaldı.