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MotoGP Valensiya GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Valensiya: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bagnaia ikinci!

Maverick Vinales, MotoGP Valensiya Grand Prix'sinde tur rekoruyla pole pozisyonunu alırken, Francesco Bagnaia ikinci oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Aprilia fabrikası sürücüsü Vinales, sıralama turlarının son bölümünde 1:28.931'lik bir zaman turu kaydetti ve Circuit Ricardo Tormo'da ilk 1:29'un altına inen ilk isim olmayı başardı.

Bu da kendisine 2021 Assen'den bu yana ilk pole pozisyonunu getirdi

Q1'i domine eden Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, Q2'yi ikinci sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi Jorge Martin altıncı sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Pramac'tan Johann Zarco, gelecek sezon LCR Honda'ya geçmeden önceki son yarışına üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Bagnaia, bu öğleden sonraki sprint yarışına Martin'i dört puan geride bırakması halinde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde edebileceği için avantajlı şekilde giriyor.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Sıralama turlarında genel olarak gözler Bagnaia ve Martin'in üzerindeydi; ilk denemelerin ardından Bagnaia 1:29.023 ile liderliği almayı başardı.

Bu sırada yeni lastiklerle sürüş yapan Martin ile 2024'te Gresini'ye geçmeden önceki son yarış hafta sonunda daha fazla risk alan Marc Marquez arasında 8. virajda temas yaşandı. Temas sonrası iki sürücü de turu bıraktı.

Bu esnada Vinales en hızlı turu 1:28.931'e çekti ve liderliği eline geçirmeyi başardı. Marquez ise, Martin'in hemen ardında kaza yaptı. Martin son anlarda bir deneme daha yapmak istese de, 4. virajda hata yaptı ve bir kez daha turu bıraktı.

Son anlarda Alex Marquez (Gresini) ve Brad Binder kaza yapan diğer isimler oldular.

Tüm bunların yaşandığı seansta Vinales zirvede yer alırken, Bagnaia ikinci, Zarco üçüncü ve Miller dördüncü oldu.

Binder beşinci olurken,  Martin altıncı, Marco Bezzecchi yedinci ve Alex Marquez sekizinci oldu. İlk onu Marc Marquez ve Raul Fernandez tamamladı.

Q2 sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

1'28.931

   162.125  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7

+0.092

1'29.023

 0.092 161.958  
3 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 8

+0.213

1'29.144

 0.121 161.738  
4 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.230

1'29.161

 0.017 161.707  
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.240

1'29.171

 0.010 161.689  
6 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

+0.251

1'29.182

 0.011 161.669  
7 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.292

1'29.223

 0.041 161.595  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 3

+0.330

1'29.261

 0.038 161.526  
9 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7

+0.344

1'29.275

 0.014 161.500  
10 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 9

+0.507

1'29.438

 0.163 161.206  
11 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 9

+0.579

1'29.510

 0.072 161.076  
12 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

+0.866

1'29.797

 0.287 160.562  
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