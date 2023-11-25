MotoGP Valensiya: Vinales tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bagnaia ikinci!
Maverick Vinales, MotoGP Valensiya Grand Prix'sinde tur rekoruyla pole pozisyonunu alırken, Francesco Bagnaia ikinci oldu.
Aprilia fabrikası sürücüsü Vinales, sıralama turlarının son bölümünde 1:28.931'lik bir zaman turu kaydetti ve Circuit Ricardo Tormo'da ilk 1:29'un altına inen ilk isim olmayı başardı.
Bu da kendisine 2021 Assen'den bu yana ilk pole pozisyonunu getirdi
Q1'i domine eden Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, Q2'yi ikinci sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi Jorge Martin altıncı sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
Pramac'tan Johann Zarco, gelecek sezon LCR Honda'ya geçmeden önceki son yarışına üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Bagnaia, bu öğleden sonraki sprint yarışına Martin'i dört puan geride bırakması halinde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde edebileceği için avantajlı şekilde giriyor.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Sıralama turlarında genel olarak gözler Bagnaia ve Martin'in üzerindeydi; ilk denemelerin ardından Bagnaia 1:29.023 ile liderliği almayı başardı.
Bu sırada yeni lastiklerle sürüş yapan Martin ile 2024'te Gresini'ye geçmeden önceki son yarış hafta sonunda daha fazla risk alan Marc Marquez arasında 8. virajda temas yaşandı. Temas sonrası iki sürücü de turu bıraktı.
Bu esnada Vinales en hızlı turu 1:28.931'e çekti ve liderliği eline geçirmeyi başardı. Marquez ise, Martin'in hemen ardında kaza yaptı. Martin son anlarda bir deneme daha yapmak istese de, 4. virajda hata yaptı ve bir kez daha turu bıraktı.
Son anlarda Alex Marquez (Gresini) ve Brad Binder kaza yapan diğer isimler oldular.
Tüm bunların yaşandığı seansta Vinales zirvede yer alırken, Bagnaia ikinci, Zarco üçüncü ve Miller dördüncü oldu.
Binder beşinci olurken, Martin altıncı, Marco Bezzecchi yedinci ve Alex Marquez sekizinci oldu. İlk onu Marc Marquez ve Raul Fernandez tamamladı.
Q2 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|8
|
1'28.931
|162.125
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|7
|
+0.092
1'29.023
|0.092
|161.958
|3
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|8
|
+0.213
1'29.144
|0.121
|161.738
|4
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|
+0.230
1'29.161
|0.017
|161.707
|5
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.240
1'29.171
|0.010
|161.689
|6
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
+0.251
1'29.182
|0.011
|161.669
|7
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+0.292
1'29.223
|0.041
|161.595
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|3
|
+0.330
1'29.261
|0.038
|161.526
|9
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|7
|
+0.344
1'29.275
|0.014
|161.500
|10
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|9
|
+0.507
1'29.438
|0.163
|161.206
|11
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|9
|
+0.579
1'29.510
|0.072
|161.076
|12
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|8
|
+0.866
1'29.797
|0.287
|160.562
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