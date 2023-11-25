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MotoGP Valensiya GP
Yarış raporu

MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak!

Valensiya'da gerçekleştirilen 2023 MotoGP sezonunun son sprint yarışını Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başlayan Maverick Vinales, startın ardından liderliğini korumayı başarırken, Jorge Martin altıncı sıradan üçüncü sıraya çıktı.

Martin daha sonra Bagnaia'ya atak yaptı ve ikili arasındaki mücadelenin ardından Bagnaia beşinci sıraya kadar geriledi. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Vinales, Brad Binder, Marc Marquez, Martin ve Bagnaia şeklinde oldu.

Vinales ilk turlarda Binder'la arasını yarım saniyenin üzerine çıkarırken, Martin üçüncü sırayı Marquez'den almayı başardı. Bu üç isim, beşinci sıradaki Bagnaia ile arayı yavaş yavaş açmaya başladılar.

Son dokuz tura girerken Fabio Quartararo beşinci sıra için Bagnaia'ya atak yaptı ve kendisini bir anda yerde buldu. Bagnaia temastan kaçınırken, Quartararo yarışa veda etti.

Ön tarafta ise Binder, Vinales'le arayı kapattı ve liderlik için Aprilia sürücüsünü sıkıştırmaya başladı. Vinales, Binder'ın ilk hamlesini savuşturmayı başardı ancak bitime yedi tur kala liderlik KTM sürücüsüne geçti.

Ertesi tur Vinales'i önce Martin, sonrasında ise Marquez geride bıraktı. Böylelikle yeni sıralama Binder, Martin, Marquez ve Vinales şeklinde oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bitime altı tur kala Binder hata yaparak dışarı açılınca lider Martin'e geçmiş oldu. 

Şampiyona lideri Bagnaia ise son beş turda Fabio DiGiannantonio'nun baskısı altına girdi ve yerini korumak için daha fazla zorlamak zorunda kaldı.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Martin sezonun son sprint yarışını kazanarak şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.

Binder'in ikinci olduğu yarışta Marquez üçüncü oldu ve Honda ile son sprint yarışında podyuma çıktı.

Vinales uzun süre lider götürdüğü yarıştan dördüncülükle ayrılırken, Bagnaia arkasındaki isimlerin baskısına rağmen beşinci oldu.

DiGiannantonio'nun altıncı olduğu yarışı Marco Bezzecchi yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Johann Zarco dokuzuncu bitirdi.

İlk onu Augusto Fernandez tamamladı.

Bu sonuçla şampiyona lideri Bagnaia ile ikinci sıradaki Martin arasında artık 14 puan bulunuyor.

Sezonun son yarışı pazar günü 17:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

-

       12
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+0.190

0.190

 0.190     9
3 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 13

+2.122

2.122

 1.932     7
4 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+3.106

3.106

 0.984     6
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

+4.253

4.253

 1.147     5
6 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 13

+4.400

4.400

 0.147     4
7 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13

+4.502

4.502

 0.102     3
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+5.578

5.578

 1.076     2
9 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 13

+5.910

5.910

 0.332     1
10 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+6.095

6.095

 0.185      
11 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 13

+7.674

7.674

 1.579      
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+8.098

8.098

 0.424      
13 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+9.513

9.513

 1.415      
14 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 13

+10.887

10.887

 1.374      
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 13

+11.943

11.943

 1.056      
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13

+12.453

12.453

 0.510      
17 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+12.599

12.599

 0.146      
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+13.787

13.787

 1.188      
19 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 13

+20.378

20.378

 6.591      
20 Italy L. Savadori RNF Racing 32 Aprilia 13

+25.017

25.017

 4.639      
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

 

     Kaza  
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

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