MotoGP Valensiya: Sprint yarışını Martin kazandı, şampiyon pazar günü belli olacak!
Valensiya'da gerçekleştirilen 2023 MotoGP sezonunun son sprint yarışını Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.
Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başlayan Maverick Vinales, startın ardından liderliğini korumayı başarırken, Jorge Martin altıncı sıradan üçüncü sıraya çıktı.
Martin daha sonra Bagnaia'ya atak yaptı ve ikili arasındaki mücadelenin ardından Bagnaia beşinci sıraya kadar geriledi. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Vinales, Brad Binder, Marc Marquez, Martin ve Bagnaia şeklinde oldu.
Vinales ilk turlarda Binder'la arasını yarım saniyenin üzerine çıkarırken, Martin üçüncü sırayı Marquez'den almayı başardı. Bu üç isim, beşinci sıradaki Bagnaia ile arayı yavaş yavaş açmaya başladılar.
Son dokuz tura girerken Fabio Quartararo beşinci sıra için Bagnaia'ya atak yaptı ve kendisini bir anda yerde buldu. Bagnaia temastan kaçınırken, Quartararo yarışa veda etti.
Ön tarafta ise Binder, Vinales'le arayı kapattı ve liderlik için Aprilia sürücüsünü sıkıştırmaya başladı. Vinales, Binder'ın ilk hamlesini savuşturmayı başardı ancak bitime yedi tur kala liderlik KTM sürücüsüne geçti.
Ertesi tur Vinales'i önce Martin, sonrasında ise Marquez geride bıraktı. Böylelikle yeni sıralama Binder, Martin, Marquez ve Vinales şeklinde oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Bitime altı tur kala Binder hata yaparak dışarı açılınca lider Martin'e geçmiş oldu.
Şampiyona lideri Bagnaia ise son beş turda Fabio DiGiannantonio'nun baskısı altına girdi ve yerini korumak için daha fazla zorlamak zorunda kaldı.
Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Martin sezonun son sprint yarışını kazanarak şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.
Binder'in ikinci olduğu yarışta Marquez üçüncü oldu ve Honda ile son sprint yarışında podyuma çıktı.
Vinales uzun süre lider götürdüğü yarıştan dördüncülükle ayrılırken, Bagnaia arkasındaki isimlerin baskısına rağmen beşinci oldu.
DiGiannantonio'nun altıncı olduğu yarışı Marco Bezzecchi yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Johann Zarco dokuzuncu bitirdi.
İlk onu Augusto Fernandez tamamladı.
Bu sonuçla şampiyona lideri Bagnaia ile ikinci sıradaki Martin arasında artık 14 puan bulunuyor.
Sezonun son yarışı pazar günü 17:00'de gerçekleştirilecek.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
-
|12
|2
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+0.190
0.190
|0.190
|9
|3
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|13
|
+2.122
2.122
|1.932
|7
|4
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+3.106
3.106
|0.984
|6
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+4.253
4.253
|1.147
|5
|6
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|13
|
+4.400
4.400
|0.147
|4
|7
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|13
|
+4.502
4.502
|0.102
|3
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+5.578
5.578
|1.076
|2
|9
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|13
|
+5.910
5.910
|0.332
|1
|10
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+6.095
6.095
|0.185
|11
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|13
|
+7.674
7.674
|1.579
|12
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+8.098
8.098
|0.424
|13
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+9.513
9.513
|1.415
|14
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|13
|
+10.887
10.887
|1.374
|15
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|13
|
+11.943
11.943
|1.056
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+12.453
12.453
|0.510
|17
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+12.599
12.599
|0.146
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+13.787
13.787
|1.188
|19
|A. Rins Team LCR
|42
|Honda
|13
|
+20.378
20.378
|6.591
|20
|L. Savadori RNF Racing
|32
|Aprilia
|13
|
+25.017
25.017
|4.639
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team
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