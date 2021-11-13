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MotoGP / Valensiya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Valensiya: Son pole pozisyonu Martin'in, Bagnaia ve Miller son saniyelerde kaza yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP sezonunun son yarışı olan Valensiya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

MotoGP Valensiya: Son pole pozisyonu Martin'in, Bagnaia ve Miller son saniyelerde kaza yaptı

MotoGP'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Valensiya'da yapılacak ve bugün, sıralama turları gerçekleştirildi.

Güneşli havada gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk bölümü Suzuki sürücüsü Alex Rins lider tamamlarken, Darryn Binder ikinci oldu. Böylelikle bu iki isim, sıralama turlarının son bölümüne kalmış oldular.

Sıralama turlarının son bölümünde sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar. Jack Miller ilk dört dakika geride kalırken 1:30.479 yaptı ve ilk turların ardından zirveye yerleşti. Sonrasında bu dereceyi 1:30.325'e çekti.

Yılın hiç şüphesiz en iyi isimlerinden birisi olan Jorge Martin, saniyeler sonra Miller ile aynı zaman turu olan 1:30.325'i yakaladı.

Böylelikle ilk hakların ardından Miller ve Martin, aynı derece ile birinci ve ikinci sıralarda yer aldılar.

Sürücüler bitime yaklaşık altı dakika kala bir başka dene me daha yapmak için piste çıktılar.

Ducati sürücüsü Bagnaia, 1:30.118'lik zaman turuyla hem Miller hem de Martin'i geçti ve zaman tablosunda ilk sıraya oturdu.

Bagnaia bir sonraki turunda bu dereceyi 1:30.000'a çekti.

İtalyan sürücü bu zaman turunu attıktan saniyeler sonra motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı. Bundan ötürü de seansa erken veda etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gözler bunun üzerine Martin ve Miller'a çevrildi. Martin, bitime 30 saniye kala 1:29.936 yaptı ve 1:30'un altına inen ilk isim olarak zirveye oturdu.

Miller, tam bu noktada Martin'den daha iyi geliyordu ancak o da kaza yaptı ve yerde kaldı. Böylelikle pole pozisyonu Martin'e gitmiş oldu.

Martin bu sonuçla çaylak sezonundaki dördüncü pole pozisyonunu kazandı ve dikkat çekici formunu sürdürdü.

Bagnaia, kaza yapmasının ardından 0.064 saniye geride kaldı ve sezonun son yarışına ikinci sıradan başlayacak. İlk çizgiyi ise Miller tamamlarken, böylelikle ilk üç, Ducati sürücülerinden oluşmuş oldu.

Son yarışlarda performansını artıran Joan Mir, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlayıp, pozitif ivmeyi korurken, Johann Zarco beşinci ve Rins altıncı oldu.

Binder, sıralama turlarını 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo'nun önünde yedinci sırada tamamladı.

İlk onu Takaaki Nakagami ve kariyerinin son sıralama turlarına çıkan Valentino Rossi tamamladı. Rossi, her iki denemesinde de Bagnaia'nın ardında piste çıktı ve son bölümde attığı turla 10. oldu.

Franco Morbidelli 11. olurken, Aleix Espargaro 12. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 9 1'29.936  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'30.000 0.064
3 Australia Jack Miller Ducati 8 1'30.325 0.389
4 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'30.395 0.459
5 France Johann Zarco Ducati 9 1'30.418 0.482
6 Spain Alex Rins Suzuki 7 1'30.475 0.539
7 South Africa Brad Binder KTM 7 1'30.509 0.573
8 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'30.620 0.684
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 9 1'30.644 0.708
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 9 1'30.746 0.810
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'30.781 0.845
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'31.024 1.088
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alex Rins Suzuki 7 1'30.673  
2 South Africa Brad Binder KTM 8 1'30.788 0.115
3 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 9 1'30.859 0.186
4 Spain Maverick Viñales Aprilia 8 1'30.991 0.318
5 Spain Iker Lecuona KTM 9 1'30.994 0.321
6 Italy Danilo Petrucci KTM 9 1'31.045 0.372
7 Italy Luca Marini Ducati 8 1'31.073 0.400
8 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'31.185 0.512
9 Spain Alex Marquez Honda 7 1'31.251 0.578
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'31.319 0.646
11 Spain Pol Espargaro Honda 0    
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