Sıralama turları raporu

MotoGP Valencia GP

MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!

2026 MotoGP Valensiya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Marco Bezzecchi oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 10:32

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Q1

Circuit Ricardo Tormo'da pit yolu sonundaki ışıkların yeşile dönmesiyle sürücüler sıralama seansı için piste çıkmaya başladılar.

Joan Mir, 1:29.205'lik turuyla zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk isim oldu. Brad Binder ise ikinciliği aldı.

İlk turların ardından sürücüler garajlarına geri döndü ve yeniden piste çıktıklarında Francesco Bagnaia yerine yarışlan Iker Lecuona, Binder'ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.

Turlar gelişmeye devam etti ve Q1'in sonunda ikinci bölüme geçmeye hak kazanan isimler sırasıyla Enea Bastianini ve Joan Mir oldular.

Q1 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 8

1'29.053

161.903 2

J. Mir Repsol Honda Team

36 Honda 8

+0.151

1'29.204

0.151 161.629 3

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 8

+0.180

1'29.233

0.029 161.576 4

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 9

+0.207

1'29.260

0.027 161.528 5

J. Zarco Team LCR

5 Honda 7

+0.233

1'29.286

0.026 161.481 6

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 7

+0.354

1'29.407

0.121 161.262 7

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 8

+0.382

1'29.435

0.028 161.212 8

D. Moreira Team LCR

11 Honda 7

+0.531

1'29.584

0.149 160.943 9

L. Marini Repsol Honda Team

10 Honda 8

+0.570

1'29.623

0.039 160.873 10

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 7

+0.587

1'29.640

0.017 160.843 11

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 7

+0.668

1'29.721

0.081 160.698 12

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 7

+1.095

1'30.148

0.427 159.936 Tüm sonuçları görüntüle

Q2

Pit yolunun açılmasıyla 15 dakikalık Q2 seansına start verildi ve pole mücadelesi başladı.

İlk turların ardından Marc Marquez, 1:28.606 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. İkinci sırayı ise yalnızca 0.005 gerideki Raul Fernandez aldı.

Hızlı tur denemesinin ardından Marco Bezzecchi, 1:28.478 ile Marquez'i geride bırakarak ilk sıraya oturmayı başardı. Ancak Fernandez'in cevabı gecikmedi ve yeni tur rekoruyla liderliğin el değiştirmesini sağladı.

Pole mücadelesi devam ederken, Marc Marquez zirveyi ele geçirse de Marco Bezzecchi inanılmaz bir turla 1:27 bandına inmeyi başardı. Tam bu esnada Ai Ogura ve Pol Espargaro kaza yaparak seansa veda ettiler.

Damalı bayrak sallandığında Bezzecchi'nin turunu geçebilen olmadı ve Aprilia sürücüsü pole pozisyonunu elde eden isim oldu.

Marc Marquez ikinci sıraya yerleşirken, Raul Fernandez üçüncülüğü aldı. İlk 3 sıradaki sürücüleri Alex Marquez ve Jorge Martin takip ettiler.

Q2 sonucu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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