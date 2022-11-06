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MotoGP / Valencia GP Antrenman raporu

MotoGP Valensiya GP: Sezonun son ısınma seansında Zarco lider

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, 2022 MotoGP sezonunun son ısınma seansında en hızlı zamanı yaptı.

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MotoGP Valensiya GP: Sezonun son ısınma seansında Zarco lider
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Antrenman seanslarında olduğu gibi, yarış gününde de güneş parlıyordu ve Ricardo Tormo Pisti'nin üzerinde masmavi bir gökyüzü vardı. Ancak asfalt sıcaklığının 14 derece olması nedeniyle ısınma turları pek de verimli koşullarda başlamadı.

Şampiyona lideri Bagnaia iki kontrol turu attı ve ardından pite döndü. 23 puan geride yer alan Fabio Quartararo başlangıçtan itibaren dışarıdaydı. Ancak Bagnaia sadece kısa bir süre pitte kaldı ve ardından peş peşe denemeler yapmaya başladı.

İki sürücünün temposu benzer aralıktaydı. Her ikisi de ön ve arkada orta lastiği denedi. Yarışta çoğu sürücünün sert ön ve orta arka lastik kullanması bekleniyor.

Genel tablo antrenman seanslarındakine benzerdi ve dereceler çok yakındı.

Sıralama turlarında kaza yapan Zarco, 1:30.885'lik turuyla ısınma seansını zirvede tamamlarken, onu 0.041 saniye geriden Marquez takip etti. Jack Miller'ın 0.098 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Joan Mir (Suzuki) 0.212 saniye geride dördüncü oldu. İlk beşi Luca Marini (VR46-Ducati) tamamladı.

Onların arkasında Enea Bastianini (Gresini-Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) ve Alex Rins (Suzuki) vardı.

Bagnaia 0.367 saniye geride dokuzuncu olurken, Quartararo liderin 0.385 saniye gerisinde 11. sırada yer aldı.

İki şampiyonluk adayının arasında Miguel Oliveira vardı. 21 sürücü bir saniye içerisinde dizilirken, 20 dakikalık seansta hiçbir olay yaşanmadı.

27 turluk final yarışı 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 11 1'30.885  
2 Spain Marc Marquez Honda 12 1'30.926 0.041
3 Australia Jack Miller Ducati 13 1'30.983 0.098
4 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'31.097 0.212
5 Italy Luca Marini Ducati 13 1'31.173 0.288
6 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'31.190 0.305
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 11 1'31.233 0.348
8 Spain Alex Rins Suzuki 9 1'31.250 0.365
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'31.252 0.367
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 13 1'31.268 0.383
11 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'31.270 0.385
12 Spain Jorge Martin Ducati 11 1'31.293 0.408
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'31.458 0.573
14 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'31.467 0.582
15 South Africa Brad Binder KTM 11 1'31.473 0.588
16 Spain Alex Marquez Honda 12 1'31.502 0.617
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'31.512 0.627
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 11 1'31.570 0.685
19 Australia Remy Gardner KTM 13 1'31.592 0.707
20 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'31.694 0.809
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 13 1'31.755 0.870
22 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 12 1'31.994 1.109
23 Spain Raul Fernandez KTM 8 1'32.144 1.259
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 11 1'33.322 2.437
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