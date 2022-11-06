MotoGP Valensiya GP: Sezonun son ısınma seansında Zarco lider

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Antrenman seanslarında olduğu gibi, yarış gününde de güneş parlıyordu ve Ricardo Tormo Pisti'nin üzerinde masmavi bir gökyüzü vardı. Ancak asfalt sıcaklığının 14 derece olması nedeniyle ısınma turları pek de verimli koşullarda başlamadı.

Şampiyona lideri Bagnaia iki kontrol turu attı ve ardından pite döndü. 23 puan geride yer alan Fabio Quartararo başlangıçtan itibaren dışarıdaydı. Ancak Bagnaia sadece kısa bir süre pitte kaldı ve ardından peş peşe denemeler yapmaya başladı.

İki sürücünün temposu benzer aralıktaydı. Her ikisi de ön ve arkada orta lastiği denedi. Yarışta çoğu sürücünün sert ön ve orta arka lastik kullanması bekleniyor.

Genel tablo antrenman seanslarındakine benzerdi ve dereceler çok yakındı.

Sıralama turlarında kaza yapan Zarco, 1:30.885'lik turuyla ısınma seansını zirvede tamamlarken, onu 0.041 saniye geriden Marquez takip etti. Jack Miller'ın 0.098 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Joan Mir (Suzuki) 0.212 saniye geride dördüncü oldu. İlk beşi Luca Marini (VR46-Ducati) tamamladı.

Onların arkasında Enea Bastianini (Gresini-Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) ve Alex Rins (Suzuki) vardı.

Bagnaia 0.367 saniye geride dokuzuncu olurken, Quartararo liderin 0.385 saniye gerisinde 11. sırada yer aldı.

İki şampiyonluk adayının arasında Miguel Oliveira vardı. 21 sürücü bir saniye içerisinde dizilirken, 20 dakikalık seansta hiçbir olay yaşanmadı.

27 turluk final yarışı 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: