MotoGP Valensiya GP: Rins, Suzuki'ye son zaferini getirdi, Bagnaia 2022 şampiyonu oldu!

Haberi dinle

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın final yarışı, Valensiya'nın Ricardo Tormo pistinde yapılırken, gözler şampiyonluk savaşındaydı.

Francesco Bagnaia, Malezya GP zaferinin ardından Valensiya'ya Fabio Quartararo'nun 23 puan önünde gelmişti ve iki puan alması, şampiyonluk için yeterli olacaktı.

Hafta sonunun önceki günlerinde olduğu gibi yarış güneşli koşullarda başlarken, olaysız bir start oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, yarışa harika bir şekilde başladı ve ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Yarışın ilk turunun ardından Rins lider, Jorge Martin ikinci, Marc Marquez üçüncü ve Fabio Quartararo dördüncü sıradaydı.

Jack Miller sonrasında Quartararo'yu geç frenajla geçmeyi başardı. Ardından kapıyı açık bulan Francesco Bagnaia da içeri daldı ve Fransız sürücüyü geçti. İkili arasında ufak bir temas yaşanırken, Quartararo yerini geri aldı. Fakat sonrasında Bagnaia bir kez daha Fransız sürücüyü geçti.

Böylelikle Bagnaia beşinci, Quartararo ise altıncı sırada yer aldı. Bu mücadeleden faydalanan Rins, Martin, Marquez ve Miller, ön tarafta farkı açmaya başladılar.

Bagnaia, öne geçmesinin ardından Quartararo'dan kopmayı başaramadı ve iki turluk bölümün ardından Fransız sürücü tekrar beşinci sıraya çıktı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yakın çekim görüntülerde Bagnaia'nın motosikletinin sağ ön tarafındaki kanadın, Quartararo ile yaşanan temasta kırıldığı görüldü.

Turlar ilerledikçe Bagnaia bu kez Brad Binder'in baskısı altına girdi ve yerini iyi şekilde savunsa da; sonunda rakibine daha fazla karşı koyamadı.

Yarış bitimine 18 tur kala Rins'in liderliği devam ederken Martin ikinci, Marquez'i geçen Miller üçüncü, Quartararo ise beşinci sıradaydı.

Bir tur sonra Marquez, üçüncülük için zorlarken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düşerek yarışa veda etti.

Yarışın ilk turlarında Bagnaia ile savaşırken epey vakit kaybeden Quartararo, bitime 10 tur kala öndeki üçlüyle arayı yarım saniyeye indirdi. Ayrıca pistteki en hızlı isim gibi görünen Brad Binder da Fransız sürücünün ardına geldi ve rakibini geçerek dokuzuncu sıraya oturdu.

Bu noktada Miguel Oliveira'ya ve Luca Marini'ye geçilen Bagnaia, gerilemeye devam ediyordu.

Ön tarafta Rins, çok iyi bir tempoya sahipti ve yavaş yavaş Martin ile arayı açmaya başladı. Arkasındaki grupta ise Martin, Miller ve Quartararo'yu geçen Binder arasında keyifli bir savaş vardı.

Bitime beş tur kala Binder, Miller'ı geride bıraktı ve üçüncülüğü eline geçirdi. Saniyeler sonra Miller motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düşerek yarışa veda etti. Gelecek yıl KTM'e geçecek Avustralyalı sürücü bu sonuçla Ducati'deki son yarışında finiş görememiş oldu.

Son bölümde hata yapmayan Rins, damalı bayrağı ilk sırada görerek 2022 MotoGP sezonunu galibiyetle noktaladı. Böylelikle Suzuki, MotoGP'ye zaferle veda ederken, Rins de bu yılki ikinci galibiyetini almış oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder son anlarda Martin'i geçmeyi başardı ve ikinciliğe yükseldi. Fakat Rins arayı çoktan açmıştı ve son anlarda rakibini yakalamayı başaramadı. Sonuç olarak da sezonun son yarışını ikinci bitirdi.

Martin pole pozisyonundan başladığı yarışta uzun süre ikinci gitse de, son anlarda Binder'a geçildi ve üçüncü olarak sezonu podyumla noktaladı.

Dördüncülük, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için kazanması gereken Quartararo'ya giderken, Oliveira beşinci, Joan Mir altıncı, Luca Marini yedinci ve Enea Bastianini sekizinci oldu.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia temkinli bir sürüş çıkardı fakat damalı bayrağı dokuzuncu sırada görmeyi başardı. Bu sonuçla 2022 MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanırken, 2007 Casey Stoner'dan bu yana ilk kez bir Ducati sürücüsü şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 10 yarışta dört kez yarış dışı kalan Bagnaia, Hollanda ile birlikte çıkışa geçti ve sonraki 10 yarışta beş galibiyet, 8 podyum almayı başardı. Buna Quartararo'nun sorunlu ikinci yarısı da eklenince Bagnaia, şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Franco Morbidelli, 2022 MotoGP sezonunun son yarışını 10. tamamlarken, Miller, Johann Zarco, Maverick Vinales, Marc Marquez, Pol Espargaro, Darryn Binder kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Aleix Espargaro ise yaşadığı mekanik arıza ile finiş göremedi ve sezonu dördüncü bitirdi.

Ducati bu sonuçlarla hem takımlar, hem üreticiler hem de sürücüler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Yarış sonucu:

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images