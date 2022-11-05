MotoGP Valensiya GP: Martin arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

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2022 MotoGP sezonunun final yarışı bu hafta sonu Valensiya'daki Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilecek ve bugün pistte, sıralama turları heyecan vardı.

Sezonun son sıralama turlarının ilk bölümünde önemli isimler piste çıkarken, Maverick Vinales yakın geçen seansı 1:30.090'lık turuyla lider tamamladı.

Suzuki ile son sıralama turlarına katılan Alex Rins, 0.036 saniye geride ikinci olup finale kalırken, Gresini sürücüsü Enea Bastianini üçüncü oldu ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Ayrıca KTM sürücüsü Miguel Oliveira da 0.146 saniye geride dördüncü olmasının ardından ilk bölümde elendi.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde toplam 12 sürücü piste çıktı ve yılın son pole pozisyonu için savaştı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin güçlü olması beklenen pistte, ilk dakikaların ardından Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 1:29.621 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Bu tur, seansın kalan kısmında Martin de dahil olmak üzere kimse tarafından geçilemedi ve İspanyol sürücü arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu yakaladı.

Marc Marquez bu yılki en iyi sıralama turlarından birisini geçirmesinin ardından ikinci sırada yer alırken, ikinci denemesinde kaza yapan Jack Miller buna rağmen üçüncü oldu.

Quartararo son bölümde iki iyi tur çıkardı ve bir zaman turu denemesi daha yapmak istedi ancak frenlemeyi kaçırınca, çakıl havuzuna girdi. Sonuç olarak da pazar günkü yarışa dördüncü cepten başlayacak.

Q1'de en hızlı ikinci zamanı yapmasının ardından piste çıkan Alex Rins, Suzuki'ye son sıralama turlarında beşincilik getirirken, Maverick Vinales altıncı ve Brad Binder yedinci oldu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, şampiyonluk zihniyetinin kendisini etkilediğini söylediği hafta sonunda, pazar günkü yarışa sekizinci sıradan başlayacak.

Johann Zarco kaza sonrası dokuzuncu olurken, Aleix Espargaro 10. ve Luca Marini 11. sırada yer alıyor.

Joan Mir ise Suzuki ile son sıralama turlarını ancak 12. sırada tamamlayabildi.

2022 MotoGP sezonunun son yarışı pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek ve şu anda Bagnaia ile Quartararo arasında 23 puan var.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: