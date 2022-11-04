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MotoGP / Valencia GP Antrenman raporu

MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Marini lider, Quartararo ve Bagnaia arka arkaya

Luca Marini, MotoGP Valensiya Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansını lider tamamlayan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Marini lider, Quartararo ve Bagnaia arka arkaya
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VR46 Ducati sürücüsü, Cuma günkü ikinci antrenman seansında 1:30.217'lik bir zaman turu yakaladı ve Jorge Martin'in önünde en hızlı isim oldu.

Jack Miller, üçüncü en iyi zamanın sahibi olurken, Honda'dan Marc Marquez'in dördüncü oldu.

Seansın ilk kısmı dramatik kazalara ev sahipliği yaptı. İlk olarak Franco Morbidelli Yamaha fabrika motosikletiyle ilk sektörde düştü ve ardından Gresini Ducati'den Fabio Di Giannantonio ikinci virajda yerde kaldı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 5. virajda kaza yaparken, Marquez de ilk virajda kendisini yerde buldu.

Alex Rins, seansın başlangıcında 1:31.238'lik bir zaman turu yakaladı ve ilk sırada yer aldı. Sonrasında Quartararo 1:31.243'le ilk sıraya yükseldi.

Dereceler hızla gelişmeye devam ederken, Marini 1:31.110 yapıp liderliğe oturdu. Bunun öncesinde Cal Crutchlow ikinci virajda yerde kalmıştı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son anlarda dereceler 1:31'in altına inmeye başladı ve Miller 1:30.608'lik derecesiyle liderliğe oturdu. Fakat birkaç dakika sonra 1:30.217 yapan Marini, günü lider tamamladı.

Martin'in 0.105 saniye geride ikinci olduğu seansta, Miller sadece 0.128 saniye geride üçüncü oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez 1:30.390'la dördüncü oldu ve ön bölümde yer almaya devam etti. Enea Bastianini beşinci olurken, Miguel Oliveira altıncı ve Johann Zarco yedinci oldu.

Şampiyonluk savaşı veren Fabio Quartararo ve Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldular.

İlk onu Brad Binder tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Luca Marini Ducati 21 1'30.217    
2 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'30.322 0.105 0.105
3 Australia Jack Miller Ducati 18 1'30.345 0.128 0.023
4 Spain Marc Marquez Honda 19 1'30.390 0.173 0.045
5 Italy Enea Bastianini Ducati 20 1'30.394 0.177 0.004
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'30.422 0.205 0.028
7 France Johann Zarco Ducati 21 1'30.424 0.207 0.002
8 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'30.442 0.225 0.018
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'30.447 0.230 0.005
10 South Africa Brad Binder KTM 20 1'30.519 0.302 0.072
11 Spain Alex Rins Suzuki 22 1'30.707 0.490 0.188
12 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'30.814 0.597 0.107
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'30.890 0.673 0.076
14 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'31.004 0.787 0.114
15 Italy Marco Bezzecchi Ducati 21 1'31.014 0.797 0.010
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 15 1'31.016 0.799 0.002
17 Spain Alex Marquez Honda 19 1'31.148 0.931 0.132
18 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'31.249 1.032 0.101
19 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 19 1'31.345 1.128 0.096
20 Spain Raul Fernandez KTM 19 1'31.598 1.381 0.253
21 Australia Remy Gardner KTM 20 1'31.621 1.404 0.023
22 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'31.672 1.455 0.051
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 13 1'31.762 1.545 0.090
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 20 1'32.420 2.203 0.658
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