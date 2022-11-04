MotoGP Valensiya GP 2. antrenman: Marini lider, Quartararo ve Bagnaia arka arkaya

Haberi dinle

VR46 Ducati sürücüsü, Cuma günkü ikinci antrenman seansında 1:30.217'lik bir zaman turu yakaladı ve Jorge Martin'in önünde en hızlı isim oldu.

Jack Miller, üçüncü en iyi zamanın sahibi olurken, Honda'dan Marc Marquez'in dördüncü oldu.

Seansın ilk kısmı dramatik kazalara ev sahipliği yaptı. İlk olarak Franco Morbidelli Yamaha fabrika motosikletiyle ilk sektörde düştü ve ardından Gresini Ducati'den Fabio Di Giannantonio ikinci virajda yerde kaldı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 5. virajda kaza yaparken, Marquez de ilk virajda kendisini yerde buldu.

Alex Rins, seansın başlangıcında 1:31.238'lik bir zaman turu yakaladı ve ilk sırada yer aldı. Sonrasında Quartararo 1:31.243'le ilk sıraya yükseldi.

Dereceler hızla gelişmeye devam ederken, Marini 1:31.110 yapıp liderliğe oturdu. Bunun öncesinde Cal Crutchlow ikinci virajda yerde kalmıştı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son anlarda dereceler 1:31'in altına inmeye başladı ve Miller 1:30.608'lik derecesiyle liderliğe oturdu. Fakat birkaç dakika sonra 1:30.217 yapan Marini, günü lider tamamladı.

Martin'in 0.105 saniye geride ikinci olduğu seansta, Miller sadece 0.128 saniye geride üçüncü oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez 1:30.390'la dördüncü oldu ve ön bölümde yer almaya devam etti. Enea Bastianini beşinci olurken, Miguel Oliveira altıncı ve Johann Zarco yedinci oldu.

Şampiyonluk savaşı veren Fabio Quartararo ve Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldular.

İlk onu Brad Binder tamamladı.

Seans sonucu: