MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Quartararo lider, Bagnaia 17. oldu

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Modern MotoGP döneminde beşinci kez şampiyon, sezonun son yarışında belli olacak.

Quartararo, finale gelirken Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 23 puan gerisinde yer alıyor. Geçen yılki şampiyonluğunu korumak için Pazar günü kazanması ve rakibinin 15. olması veya daha kötü bir sonuç alması gerekiyor.

Malezya'da parmağını kıran ve bu hafta sonu sakatlığına rağmen piste çıkan Quartararo, ilk seansta birkaç kez eliyle boğuşurken görüldü.

Quartararo başlangıçta tempoyu belirleyen isimdi, daha sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 1:31.805'lik bir zaman turu yaparak liderliği eline geçirdi.

Yaklaşık 15 dakika sonra Marquez, ikinci virajda kendisini yerde buldu ancak hemen ikinci motosikletiyle piste geri döndü.

Bitime yaklaşık 14 dakika kala Quartararo 1:31.399'luk turuyla liderliği aldı ve damalı bayrağa kadar pozisyonunu koruyup, en hızlı isim oldu.

Marquez, Quartararo'nun 0.035 saniye gerisinde ikinciliği korurken, KTM'den Brad Binder ilk üçü tamamladı.

Bagnaia yarış kariyerinin en önemli hafta sonuna temkinli başladı ve seansı 0.6 saniye geride 17. bitirdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jack Miller, Ducati sürücüsü olarak son hafta sonuna başlarken, ilk seansı dördüncü, Suzuki ile son yarışına çıkmaya hazırlanan Alex Rins beşinci oldu.

Pramac'tan Johann Zarco takım arkadaşı Jorge Martin'in önünde altıncı sırada yer alırken, KTM ile son yarışına çıkmaya hazırlanan Miguel Oliveira, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Suzuki'den Joan Mir'in önünde sekizinci sırada yer aldı.

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, Tech3 KTM'den Raul Fernandez, Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Gresini'den Enea Bastianini'yi geride bırakarak 11. oldu.

Remy Gardner son MotoGP hafta sonuna, Maverick Vinales'in önünde 15. sırada başlarken, Alex Marquez LCR Honda ile 18., Pol Espargaro 19. ve VR46'dan Marco Bezzecchi 20. oldu.

İlk seans sonucu: