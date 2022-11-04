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MotoGP / Valencia GP Antrenman raporu

MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Quartararo lider, Bagnaia 17. oldu

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Valensiya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında en hızlı zamana imza attı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Valensiya GP 1. antrenman: Quartararo lider, Bagnaia 17. oldu
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Modern MotoGP döneminde beşinci kez şampiyon, sezonun son yarışında belli olacak.

Quartararo, finale gelirken Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 23 puan gerisinde yer alıyor. Geçen yılki şampiyonluğunu korumak için Pazar günü kazanması ve rakibinin 15. olması veya daha kötü bir sonuç alması gerekiyor.

Malezya'da parmağını kıran ve bu hafta sonu sakatlığına rağmen piste çıkan Quartararo, ilk seansta birkaç kez eliyle boğuşurken görüldü.

Quartararo başlangıçta tempoyu belirleyen isimdi, daha sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 1:31.805'lik bir zaman turu yaparak liderliği eline geçirdi.

Yaklaşık 15 dakika sonra Marquez, ikinci virajda kendisini yerde buldu ancak hemen ikinci motosikletiyle piste geri döndü.

Bitime yaklaşık 14 dakika kala Quartararo 1:31.399'luk turuyla liderliği aldı ve damalı bayrağa kadar pozisyonunu koruyup, en hızlı isim oldu.

Marquez, Quartararo'nun 0.035 saniye gerisinde ikinciliği korurken, KTM'den Brad Binder ilk üçü tamamladı.

Bagnaia yarış kariyerinin en önemli hafta sonuna temkinli başladı ve seansı 0.6 saniye geride 17. bitirdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jack Miller, Ducati sürücüsü olarak son hafta sonuna başlarken, ilk seansı dördüncü, Suzuki ile son yarışına çıkmaya hazırlanan Alex Rins beşinci oldu.

Pramac'tan Johann Zarco takım arkadaşı Jorge Martin'in önünde altıncı sırada yer alırken, KTM ile son yarışına çıkmaya hazırlanan Miguel Oliveira, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Suzuki'den Joan Mir'in önünde sekizinci sırada yer aldı.

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, Tech3 KTM'den Raul Fernandez, Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Gresini'den Enea Bastianini'yi geride bırakarak 11. oldu.

Remy Gardner son MotoGP hafta sonuna, Maverick Vinales'in önünde 15. sırada başlarken, Alex Marquez LCR Honda ile 18., Pol Espargaro 19. ve VR46'dan Marco Bezzecchi 20. oldu.

İlk seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 23 1'31.399    
2 Spain Marc Marquez Honda 17 1'31.434 0.035 0.035
3 South Africa Brad Binder KTM 20 1'31.470 0.071 0.036
4 Australia Jack Miller Ducati 22 1'31.542 0.143 0.072
5 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'31.564 0.165 0.022
6 France Johann Zarco Ducati 23 1'31.684 0.285 0.120
7 Spain Jorge Martin Ducati 20 1'31.762 0.363 0.078
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'31.775 0.376 0.013
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'31.782 0.383 0.007
10 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'31.809 0.410 0.027
11 Italy Luca Marini Ducati 21 1'31.874 0.475 0.065
12 Spain Raul Fernandez KTM 19 1'31.881 0.482 0.007
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'31.915 0.516 0.034
14 Italy Enea Bastianini Ducati 22 1'31.917 0.518 0.002
15 Australia Remy Gardner KTM 19 1'31.977 0.578 0.060
16 Spain Maverick Viñales Aprilia 18 1'31.993 0.594 0.016
17 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'31.999 0.600 0.006
18 Spain Alex Marquez Honda 19 1'32.068 0.669 0.069
19 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'32.116 0.717 0.048
20 Italy Marco Bezzecchi Ducati 18 1'32.159 0.760 0.043
21 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 20 1'32.274 0.875 0.115
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 19 1'32.604 1.205 0.330
23 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'32.982 1.583 0.378
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 9 1'33.969 2.570 0.987
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