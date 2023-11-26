MotoGP Valensiya: Bagnaia kazandı ve şampiyon oldu, Martin kaza yaptı!

MotoGP'de sezonun final yarışı bugün Valensiya'da gerçekleştirildi ve gözler şampiyonluk için çekişen Francesco Bagnaia ile Jorge Martin'in üzerindeydi.

Bagnaia, Maverick Vinales'in aldığı ceza ile yarışa ilk sıradan başlarken, Martin altıncı sıradan start aldı.

Son şampiyon Bagnaia, yarışın ilk metrelerinde çok iyi ivmelenerek yerini korumayı başarırken, Martin harika bir ilk tur geçirerek ikinci sıraya çıktı.

Martin daha sonra liderlik için Bagnaia'yı sıkıştırmaya başladı. Yarışın bu noktasında sıralama Bagnaia, Martin, Jack Miller, Brad Binder ve Johann Zarco şeklindeydi.

Martin liderlik için Bagnaia'yı zorlamaya çalışırken frenleme noktasını kaçırdı ve az daha İtalyan sürücüye çarpıyordu. Pist dışına uçan İspanyol sürücü, sekizinci sıraya kadar geriledi.

Bagnaia sonrasındaki birkaç turda rahat şekilde yola devam ederken, sonrasında Binder'ın baskısı altına girdi. Martin ise kaybettiği pozisyonları geri almak için daha fazla zorlamaya başladı ve bitime 23 tur kala altıncı sıraya kadar çıktı.

Ertesi tur büyük bir drama yaşandı; Martin beşincilik için Marquez'i geçmeye çalışırken rakibine temas etti ve Marquez motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü. Martin de kendisinden kaçmaya çalışırken çakıl havuzuna çıktı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing kazası

Çakılda ilerleyemeyen Martin, motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü ve tıpkı Marquez gibi yarışa veda etti.

Böylelikle Bagnaia, yarış bitmeden arka arkaya ikinci MotoGP şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Ön tarafta ise hem Binder hem de Miller, Bagnaia'yı geçerek ilk iki sırayı ele geçirdiler. Bitime 19 tur kala sıralama Binder, Miller, Bagnaia ve Zarco şeklindeydi.

Fakat Binder, ön tarafta lider giderken frenlemeyi kaçırdı ve geriye düşmekten kurtulamadı. Bu liderliğin Miller'a geçtiği anlamına gelse de, drama burada sona ermedi.

Miller, bitime dokuz tur kala lider giderken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düşerek yarışa veda etti.

Avustralyalı sürücünün düşüşüyle liderlik bir kez Bagnaia'ya geçti ve yeni sıralama Bagnaia, Zarco, -tekrar yükselmeyi başaran- Binder, Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez şeklinde oluştu.

Soğumaya başlayan pistte çok sayıda isim düşmekten kurtulamadı. Bitime üç tur kala sadece 14 isim yola devam ediyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı

Sezon sonunda Gresini Ducati'deki koltuğunu Marc Marquez'e bırakacak olan Di Giannantonio bitime kısa bir süre kala önce Binder, sonra da Zarco'yu geçerek ikinciliği almayı başardı.

Son turda ise liderlik için Bagnaia'ya baskı yapmaya başladı fakat yerini koruyan İtalyan sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Bagnaia bu sonuçla sezona zaferle noktayı koyarken, ikinci şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Gelecek yıl VR46 Ducati'de yarışması beklenen Di Giannantonio ikinci sırada finiş görürken, Zarco Pramac Ducati ile son yarışında üçüncü olarak podyuma çıktı.

Binder galibiyet için çekiştiği yarıştan dördüncülükle ayrılırken, Raul Fernandez güçlü bir performansla beşinci, Alex Marquez ise altıncı oldu.

Franco Morbidelli, Yamaha ile son yarışını yedinci bitirip puan alırken, Aleix Espargaro sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve yine gerilemekten kurtulamayan Maverick Vinales 10. oldu.

Fabio Quartararo, zorlu sezonu 11. sırada noktalarken, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori ve Pol Espargaro finiş gören son isimler oldular.

Alex Rins, Miller, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Marquez, Martin ve Marco Bezzecchi yarışta finiş göremediler.

Yarış sonucu: