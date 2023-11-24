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MotoGP Valensiya GP
Antrenman raporu

MotoGP Valensiya 2. antrenman: Vinales zirvede, Bagnaia Q1'de mücadele edecek

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, MotoGP Valencia Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Ducati fabrika sürücüsü Bagnaia ve Pramac sürücüsü Martin'in şampiyonluk için çekiştiği hafta sonunda, bugünkü seans kritik önemdeydi.

Martin, günü 1:29.142'lik yeni bir tur rekoru kıran Aprilia sürücüsü Vinales'in arkasında ikinci tamamladı ve sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Bagnaia ise son turunun sarı bayraklar tarafından engellenmesinin ardından ancak 15. olabildi.

Seansın ilk bölümünde Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi ve Augusto Fernandez 1, 8 ve 14. virajlarda kaza yaptı.

Birkaç dakika sonra, LCR Honda'dan Alex Rins 1. virajda kendisini yerde buldu.

Bitime 15 dakikadan az bir süre kala Miller, 3. virajda büyük bir kaza yaptı ve pist üstüne parçalar savruldu. Hal böyle olunca kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladığında Martin, Bagnaia'yı yakından takip etmeye çalıştı.

Bagnaia bitime 10 dakikadan az bir süre kala, kendisini takip eden Martin ile beraber pite girmeyi seçti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pit alanından tekrar çıktıklarında Martin, Bagnaia'nın arkasına takılmak istedi fakat Ducati patronu Davide Tardozzi buna engel oldu.

Bagnaia pit çıkışında sert şekilde frenlediğinde ikili arasında neredeyse bir temas yaşanacaktı. Martin Ducati sürücüsünün arkasına çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Bagnaia daha sonra Gresini'den Alex Marquez'i Martin ile arasına sokmayı başardı, ancak Marquez 8. Virajda aradan çıktı ve ikili yine arka arkaya gitti.

Seansın sonunda Pol Espargaro 3. virajda kaza yapınca, Bagnaia son turunu iptal etmek zorunda kaldı ve önceki turu ilk on için yeterli değildi.

Vinales 1:29.142 ile Martin ve Pramac'tan takım arkadaşı Johann Zarco'nun önünde yer alırken, Di Giannantonio VR46'dan Bezzecchi'nin önünde dördüncü oldu.

Brad Binder, KTM'siyle ilk altıyı tamamlarken, onu Marc Marquez, Raul Fernandez, Miller ve Aprilia'dan Aleix Espargaro takip etti.

Enea Bastianini, Q2'yi 0.002 saniye farkla kaçırırken, onu Alex Marquez, Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli takip etti.

Bu isimler cumartesi sabahı Q1'de Bagnaia'ya katılacaklar.

Honda'dan Joan Mir Cuma sabahı geçirdiği kazanın ardından ikinci antrenmana katılamadı. Durumu cumartesi günü belli olacak.

İkinci seans sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

1'29.142

   161.741 333
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24

+0.147

1'29.289

 0.147 161.475 335
3 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 26

+0.154

1'29.296

 0.007 161.462 333
4 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 23

+0.253

1'29.395

 0.099 161.284 325
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 22

+0.254

1'29.396

 0.001 161.282 330
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+0.260

1'29.402

 0.006 161.271 337
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 27

+0.317

1'29.459

 0.057 161.168 328
8 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 25

+0.328

1'29.470

 0.011 161.148 330
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+0.339

1'29.481

 0.011 161.129 330
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16

+0.429

1'29.571

 0.090 160.967 332
11 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+0.431

1'29.573

 0.002 160.963 335
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

+0.472

1'29.614

 0.041 160.890 325
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+0.473

1'29.615

 0.001 160.888 330
14 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 23

+0.633

1'29.775

 0.160 160.601 328
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21

+0.659

1'29.801

 0.026 160.555 333
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24

+0.860

1'30.002

 0.201 160.196 325
17 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 27

+1.201

1'30.343

 0.341 159.591 330
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 24

+1.303

1'30.445

 0.102 159.411 330
19 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 18

+1.322

1'30.464

 0.019 159.378 330
20 Italy L. Savadori RNF Racing 32 Aprilia 24

+1.653

1'30.795

 0.331 158.797 328
21 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 22

+1.798

1'30.940

 0.145 158.544 332
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

 

      
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