MotoGP Valensiya 2. antrenman: Vinales zirvede, Bagnaia Q1'de mücadele edecek

Ducati fabrika sürücüsü Bagnaia ve Pramac sürücüsü Martin'in şampiyonluk için çekiştiği hafta sonunda, bugünkü seans kritik önemdeydi.

Martin, günü 1:29.142'lik yeni bir tur rekoru kıran Aprilia sürücüsü Vinales'in arkasında ikinci tamamladı ve sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Bagnaia ise son turunun sarı bayraklar tarafından engellenmesinin ardından ancak 15. olabildi.

Seansın ilk bölümünde Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi ve Augusto Fernandez 1, 8 ve 14. virajlarda kaza yaptı.

Birkaç dakika sonra, LCR Honda'dan Alex Rins 1. virajda kendisini yerde buldu.

Bitime 15 dakikadan az bir süre kala Miller, 3. virajda büyük bir kaza yaptı ve pist üstüne parçalar savruldu. Hal böyle olunca kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladığında Martin, Bagnaia'yı yakından takip etmeye çalıştı.

Bagnaia bitime 10 dakikadan az bir süre kala, kendisini takip eden Martin ile beraber pite girmeyi seçti.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pit alanından tekrar çıktıklarında Martin, Bagnaia'nın arkasına takılmak istedi fakat Ducati patronu Davide Tardozzi buna engel oldu.

Bagnaia pit çıkışında sert şekilde frenlediğinde ikili arasında neredeyse bir temas yaşanacaktı. Martin Ducati sürücüsünün arkasına çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Bagnaia daha sonra Gresini'den Alex Marquez'i Martin ile arasına sokmayı başardı, ancak Marquez 8. Virajda aradan çıktı ve ikili yine arka arkaya gitti.

Seansın sonunda Pol Espargaro 3. virajda kaza yapınca, Bagnaia son turunu iptal etmek zorunda kaldı ve önceki turu ilk on için yeterli değildi.

Vinales 1:29.142 ile Martin ve Pramac'tan takım arkadaşı Johann Zarco'nun önünde yer alırken, Di Giannantonio VR46'dan Bezzecchi'nin önünde dördüncü oldu.

Brad Binder, KTM'siyle ilk altıyı tamamlarken, onu Marc Marquez, Raul Fernandez, Miller ve Aprilia'dan Aleix Espargaro takip etti.

Enea Bastianini, Q2'yi 0.002 saniye farkla kaçırırken, onu Alex Marquez, Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli takip etti.

Bu isimler cumartesi sabahı Q1'de Bagnaia'ya katılacaklar.

Honda'dan Joan Mir Cuma sabahı geçirdiği kazanın ardından ikinci antrenmana katılamadı. Durumu cumartesi günü belli olacak.

İkinci seans sonucu: