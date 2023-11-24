MotoGP Valensiya 1. antrenman: Zarco hızlı başladı, Di Giannantonio ikinci

2024'te LCR Honda'ya geçecek olan Fransız sürücü, 45 dakikalık sürüşün sonunda 1.30.191'lik bir derece yaptı ve Ricardo Tormo Pisti'ndeki sezon finalinin açılış seansını lider tamamladı.

Gresini sürücüsü Di Giannantonio, son zamanlardaki güçlü formunu devam ettirdi ve 0.187 saniye geride ikinci oldu.

Şampiyonluk için mücadele eden Jorge Martin (Pramac) ve fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia seansı sırasıyla üçüncü ve 13. olarak tamamladı.

Bagnaia'nın İtalyan üreticiyle üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmesi için sprint yarışında Martin'den dört puan daha fazla alması yeterli olacak.

Seans içerisinde düşen bir dizi isim vardı. Joan Mir, 8. virajda bu yıl 24. kez düştü ve sağlık merkezine gitti.

Alex Marquez ise 1. virajda ön tarafı kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing bike

LCR sürücüsü Takaaki Nakagami 8. virajda Mir ile neredeyse aynı şekilde kaza yaparak sarı bayrağa yol açtı.

Sonuç olarak Zarco son turunda en hızlı zamanı yaparak Di Giannantonio ve Martin'in önünde zirvede yer aldı.

Bezzecchi dördüncü, Vinales ise fabrika Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun önünde beşinci oldu.

Marc Marquez sabah seansını yedinci sırada tamamlarken, çaylak Augusto Fernandez (GasGas) sekizinci sırada yer aldı.

Enea Bastianini ve Alex Marquez ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu: