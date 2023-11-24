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MotoGP Valensiya GP
Antrenman raporu

MotoGP Valensiya 1. antrenman: Zarco hızlı başladı, Di Giannantonio ikinci

Pramac Ducati'den Johann Zarco, MotoGP Valensiya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Johann Zarco, Pramac Racing

2024'te LCR Honda'ya geçecek olan Fransız sürücü, 45 dakikalık sürüşün sonunda 1.30.191'lik bir derece yaptı ve Ricardo Tormo Pisti'ndeki sezon finalinin açılış seansını lider tamamladı.

Gresini sürücüsü Di Giannantonio, son zamanlardaki güçlü formunu devam ettirdi ve 0.187 saniye geride ikinci oldu.

Şampiyonluk için mücadele eden Jorge Martin (Pramac) ve fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia seansı sırasıyla üçüncü ve 13. olarak tamamladı.

Bagnaia'nın İtalyan üreticiyle üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmesi için sprint yarışında Martin'den dört puan daha fazla alması yeterli olacak.

Seans içerisinde düşen bir dizi isim vardı. Joan Mir, 8. virajda bu yıl 24. kez düştü ve sağlık merkezine gitti.

Alex Marquez ise 1. virajda ön tarafı kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Alex Marquez, Gresini Racing bike

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Gresini Racing bike

LCR sürücüsü Takaaki Nakagami 8. virajda Mir ile neredeyse aynı şekilde kaza yaparak sarı bayrağa yol açtı.

Sonuç olarak Zarco  son turunda en hızlı zamanı yaparak Di Giannantonio ve Martin'in önünde zirvede yer aldı.

Bezzecchi dördüncü, Vinales ise fabrika Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun önünde beşinci oldu.

Marc Marquez sabah seansını yedinci sırada tamamlarken, çaylak Augusto Fernandez (GasGas) sekizinci sırada yer aldı.

Enea Bastianini ve Alex Marquez ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 19

1'30.191

   159.860  
2 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 17

+0.187

1'30.378

 0.187 159.529  
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 22

+0.259

1'30.450

 0.072 159.402  
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19

+0.299

1'30.490

 0.040 159.332  
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19

+0.343

1'30.534

 0.044 159.255  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.365

1'30.556

 0.022 159.216  
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 20

+0.373

1'30.564

 0.008 159.202  
8 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+0.376

1'30.567

 0.003 159.197  
9 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 18

+0.620

1'30.811

 0.244 158.769  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.666

1'30.857

 0.046 158.688  
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+0.683

1'30.874

 0.017 158.659  
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 19

+0.710

1'30.901

 0.027 158.612  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18

+0.778

1'30.969

 0.068 158.493  
14 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 22

+0.855

1'31.046

 0.077 158.359  
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 20

+0.921

1'31.112

 0.066 158.244  
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+1.061

1'31.252

 0.140 158.002  
17 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 20

+1.106

1'31.297

 0.045 157.924  
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 15

+1.252

1'31.443

 0.146 157.671  
19 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 20

+1.297

1'31.488

 0.045 157.594  
20 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 15

+1.323

1'31.514

 0.026 157.549  
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 5

+1.362

1'31.553

 0.039 157.482  
22 Italy L. Savadori RNF Racing 32 Aprilia 19

+1.806

1'31.997

 0.444 156.722  
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