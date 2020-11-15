MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Valensiya GP / Yarış raporu

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!

paylaşım
yorumlar
MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!
Ekleyen:

2020 MotoGP Şampiyonası'nın Valencia'da gerçekleştirilen sondan ikinci yarışında zafer Franco Morbidelli'nin olurken Suzuki sürücüsü Joan Mir 2020 MotoGP şampiyonu oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Petronas SRT Yamaha sürücüsü Morbidelli, son tur içerisinde Pramac Ducati'den Jack Miller'in yoğun baskısı altına girse de yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Marc Marquez'in yokluğunda birçok sürücünün şampiyonluk mücadelesi verdiği 2020 şampiyonluğunu kazanan isim ise Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu. Mir, hem MotoGP, hem de Moto3 serilerinde şampiyon olmayı başaran ilk sürücü oldu.

Morbidelli, Valencia Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilen 2. yarışı kazandı ve bu sene 3. zaferini elde etmiş oldu.

Jack Miller son turda çok zorlayıp öne geçse de yerini korumayı başaramadı ve ikinci sırada yarışı noktaladı.

Valencia'da podyumu tamamlayan isim KTM'den Pol Espargaro olurken onu Suzuki'den Alex Rins ve Brad Binder takip ettiler.

Devamı gelecek...

 

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı

Önceki haber

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Son Haberler

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı

Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

2s
2
Formula 1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

1s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

21s
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay

Son Haberler

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!
MOTOGP

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı
MOTOGP

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı

Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi
MOTOGP

Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak
MOTOGP

COVID-19 testi pozitif çıkan Lecuona, Avrupa GP'yi kaçıracak

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"
MOTOGP

Crutchlow: "Kızımın tepkisi, kararımın doğruluğunu gösterdi"

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.