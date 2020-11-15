MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Petronas SRT Yamaha sürücüsü Morbidelli, son tur içerisinde Pramac Ducati'den Jack Miller'in yoğun baskısı altına girse de yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Marc Marquez'in yokluğunda birçok sürücünün şampiyonluk mücadelesi verdiği 2020 şampiyonluğunu kazanan isim ise Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu. Mir, hem MotoGP, hem de Moto3 serilerinde şampiyon olmayı başaran ilk sürücü oldu.

Morbidelli, Valencia Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilen 2. yarışı kazandı ve bu sene 3. zaferini elde etmiş oldu.

Jack Miller son turda çok zorlayıp öne geçse de yerini korumayı başaramadı ve ikinci sırada yarışı noktaladı.

Valencia'da podyumu tamamlayan isim KTM'den Pol Espargaro olurken onu Suzuki'den Alex Rins ve Brad Binder takip ettiler.

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